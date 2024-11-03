Demirel: Kırmızı Kart Dengeyi Bozdu - Son Dakika
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Demirel: Kırmızı Kart Dengeyi Bozdu

Demirel: Kırmızı Kart Dengeyi Bozdu

Bodrumspor'un teknik direktörü Demirel, Alanyaspor maçını değerlendirirken kırmızı kartın etkisini vurguladı.

03.11.2024 19:39
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Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bir direkten dönen bir Ertuğrul'un çıkardığı top var. İlk yarıyı gole bitirsek belki başka şeyler söylerdim. Ancak ikinci yarıdaki kırmızı kart biraz bizim dengemizi bozdu" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Bodrumspor sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Takımın tebrik ederek konuşmasına başlayan Volkan Demirel, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, bundan önceki teknik adamımız İsmet abimize, hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı bugün, mücadelemde 11 kişide aynı şekilde mücadele ettiler 10 kişide aynı şekilde mücadele ettiler. Bazen Ege'nin sakatlığı kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı mücadele ettiler. Baktığımızda iki tane şutu var, birincisi birinci yarıda ikincisi ikinci yarıda olmak üzere ama bize baktığımızda iki tane ofsayt pozisyonu birisi penaltı olabilir, ofsayt olmazsa penaltı pozisyonu. Bir direkten dönen bir Ertuğrul'un çıkardığı top var. İlk yarıyı gole bitirsek belki başka şeyler söylerdim. Ancak ikinci yarıdaki kırmızı kart biraz bizim dengemizi bozdu. Ona göre de değişiklikler yaptık. Orada da yaptığımız değişiklikler de hemen cevap verdi. Oyunaa giren-çıkan çıkan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BENİM İÇİM GALİBİYETTEN DAHA ÖNEMLİSİ BUGÜN EGE'NİN İYİ OYNAMASIYDI'

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ege Bilsel'in iyi oyununun kendisi için galibiyetten daha önemli olduğunu belirten Demirel, "Asıl bir tebrik de Ege'ye, çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim içim galibiyetten daha önemlisi bugün Ege'nin iyi oynamasıydı. Çok istedikleri, aşırı konsantrasyondan dolayı bu kramplar girebiliyor. Ama ben takımımın mücadelesinden oyunundan memnunum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Demirel: Kırmızı Kart Dengeyi Bozdu - Son Dakika

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