Deneyimli voleybolcu Ergül Eroğlu'dan Türk liglerine övgü Açıklaması - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 35 yaşındaki deneyimli oyuncusu Ergül Eroğlu, sporu bırakmanın kendisi için güçlüğünü aktarırken, tanıdığı birçok yabancı voleybolcunun Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

Voleybola 12 yaşında başlayan, Yeşilyurt, Fenerbahçe, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor gibi takımlarda forma giyen Eroğlu, son olarak geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Saç stilinden dolayı takım arkadaşlarının "Game of Thrones" dizisindeki "Khaleesi" karakterine benzettiği voleybolcu, evinde ağırladığı AA muhabirine voleybol tutkusu ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gününün çoğunu evinde geçirdiğini, resim yapmayı ve köpekleriyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini anlatan Eroğlu, 23 yıldır voleybol oynadığını, sahaya çıktığı zaman ilk günkü heyecanı yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

"Duygusal bir yolculuk"

Eroğlu, 12 yaşına kadar sporla ilgisi olmadığını, okul bahçesindeyken kulüp antrenörlerinin boyundan dolayı kendisini seçtiğini anlatırken, voleybol oynamaya başladığında bu sporu sevmeye başladığını ve 14 yaşında Yeşilyurt'a transfer olup, profesyonel hayata adım attığını kaydetti.

Sahaya girdiği zaman birçok duyguyu bir arada yaşadığını, maçın kendisi için fiziksel olmanın ötesinde duygusal bir yolculuk olarak geçtiğini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Aynı anda mutluluk, sevinç ve üzüntü... Yapamadığım bir hareket üzerine sinirlerimin bozulması ve ardından üzerine gidip de başardığımdaki sevinci size anlatamam. Bu duygular beni voleybola fazlasıyla bağladı. Çok mücadeleci biriyim. Mesela blok yapamadığımda, 'Nasıl bunu yapamam?' diye sinirden ağladığımı bilirim. Başarmak için çok fazla çalışmak ve özveri gerekiyor. Voleybol oynadığımda nefes aldığımı hissediyorum. Bütün hayatını voleybola endekslemek doğru mudur tartışılır ama ben nefes alıyorum oynarken. Kendimi iyi hissediyorum. Ben şöyle düşünüyorum; voleybolu bırakamayacağım herhalde. O beni bırakmadan ben onu bırakmayacağım."

Çocukluğunda bu branşın çok bilinmediğini, zamanla Türk voleybolunun önemli bir gelişim gösterdiğini aktaran Eroğlu, ligdeki takımlar ve milli takımın başarısıyla yaygınlaştığını vurguladı.

"Bütün yabancıların bir Türkiye isteği var"

Türk voleybolunun dünyada bir marka haline geldiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışı maçlarında sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız, Türkiye'ye gelmek istediklerini söylüyor. Bütün yabancıların bir Türkiye isteği var, Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bence bu ülkemiz adına büyük bir başarı. Ben de yurt dışında oynamayı hiç düşünmedim. Şu anda dünyadaki en iyi liglerden biriyiz. Zaten 3 tane var desek, birisi Türkiye. O yüzden dışarıda oynamaya ihtiyaç duymadım."

Ligin sonuna doğru geldiklerini vurgulayan Eroğlu, iyi bir sonuç alıp play-off'a kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Voleybolu bırakması sonrası bağcılık yapma hayali bulunduğunu da anlatan Eroğlu, "Çok ufak bir plan aşamasında. İyice öğrendikten sonra, 'Üzümcülüğü yapabilir miyim yapamaz mıyım?' onu bir araştıracağım." diye konuştu.

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