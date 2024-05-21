Denizli Beyağaç\'ta Futbol Turnuvası Heyecanı

Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde düzenlenen futbol turnuvasında heyecan devam ediyor.

Beyağaç Kaymakamlığı, Beyağaç Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı. 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın heyecanı ilçede 5 gün boyunca devam edecek.

İlçe Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol üyelerinin katılımıyla ilk düdüğü çalınan turnuvada oynanan karşılaşmalar, büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuvada dereceye giren takımların, düzenlenecek törenle ödüllendirilecekleri kaydedildi. - DENİZLİ