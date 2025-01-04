Denizli Büyükşehir Belediyesi 104.992 Kişiyi Ücretsiz Spor Kurslarıyla Buluşturdu - Son Dakika
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Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi 104.992 Kişiyi Ücretsiz Spor Kurslarıyla Buluşturdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi 104.992 Kişiyi Ücretsiz Spor Kurslarıyla Buluşturdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca 25 farklı branşta düzenlediği ücretsiz spor kursları ile 104.992 kişiye spor yapma imkanı sağladı. Yüzme, pilates, yoga ve zumba kursları en çok tercih edilen branşlar arasında yer aldı.

04.01.2025 12:20  Güncelleme: 12:22
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ücretsiz kurslarla 104.992 kişi sporla buluştu. Gençlerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar her yaş grubuna hitap eden Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki atılımları ve başarılarıyla 2024 yılında Denizli'yi adeta sporun başkentine dönüştürdü.

Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 25 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da kenti sporla buluşturdu. 25 farklı spor branşında gerçekleştirilen kurslar, Denizli halkına sporu hayatın bir parçası haline getirme fırsatı sunarken, her branşta uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarda sadece fiziksel aktivite değil, disiplin ve başarıya odaklanma da teşvik edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında spor tesislerinde düzenlediği ücretsiz kurslarla atletizm, badminton, bale, basketbol, cimnastik, çocuk yogası, çocuk zumbası, futbol, güreş, hamile pilatesi, judo, karate, kayak, masa tenisi, nefes ve farkındalık, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme ve zumba branşlarında eğitim verdi.

En çok tercih edilen branş yüzme

Yıl boyunca verilen spor kursları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, toplamda 104 bin 992 kişi eğitim aldı. Spor kursları özellikle çocuk, kadın ve gençler tarafından ilgi görürken, en çok tercih edilen kurslar sırasıyla yüzme, pilates, zumba, yoga ile nefes ve farkındalık branşları oldu. Öte yandan kurslarda keşfedilerek Denizli Büyükşehir Belediyespor'un lisanslı sporcusu olan sporcular da 2024'e damgasını vurarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Kulüp sporcularından bazıları, milli takıma kadar yükselirken, elde ettikleri derecelerle Denizli'nin adını gururla duyurdu.

Spor şehri Denizli

2024 yılı boyunca büyük çapta organize edilen spor etkinlikleri, şehir genelinde vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. Spor turnuvaları, spor şenlikleri, şampiyonalar, Cumhuriyet Koşusu gibi farklı aktivitelerle Denizli'nin her köşe ve mahallesi adeta sporla buluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca engelli bireylerin spora katılımını kolaylaştıran çalışmalarıyla da takdir topladı.

Spora yatırımlar sürecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mutlu şehir Denizli yolculuğunda sporun önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Denizli'yi sporun başkenti yapma yolunda hep birlikte çalıştık. 2024 yılında vatandaşlarımızın spor sevgisini ve başarılı performanslarını görmek hepimizi çok mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda da hem altyapı yatırımlarımızı hem de şehrimizin sportif hedeflerini geliştirerek ilerleyeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyesi 104.992 Kişiyi Ücretsiz Spor Kurslarıyla Buluşturdu - Son Dakika

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