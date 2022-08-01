Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu - Son Dakika
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Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu

01.08.2022 10:40
Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın mücadele ettiği yağlı güreş finali nefes kesti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın mücadele ettiği yağlı güreş finali nefes kesti. Er meydanında hünerlerine sergileyen yüzlerce pehlivanın arasında sırtı yere gelmeyen güreşçi Orhan Okulu oldu.

Denizli'de on binlerce vatandaşın izlediği muhteşem bir şölene dönüşen dev organizasyon, er meydanına çıkan güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Denizli Yağlı Güreşleri" Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksinde gerçekleşti. Etkinliğe Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin yanı sıra Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi Altın Kemer" sahibi Denizlili başpehlivan Hüseyin Çokal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye'nin en önemli pehlivanları yarıştı

Mehteran gösterisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterisinin yer aldığı programda Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde altın kemer kazanan pehlivanlardan Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın yanı sıra 500 pehlivan katıldı.

Şampiyon Orhan Okulu oldu

Rakiplerini tek tek güreş dışı bırakan Başpehlivanlardan Cengizhan Şimşek ve Orhan Okulu finale kaldı. Final boyunca kimi zaman sertleşen güreş esnasında Orhan Okulu sarı kart yedi. 40 dakika süren mücadele esnasında yenen taraf olmadı. Daha sonra puanlama bölümüne geçildi. Puanlama bölümünde Orhan Okulu, rakibi Cengizhan Şimşek'i yere düşürdü ve Denizli Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu - Son Dakika

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