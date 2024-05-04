Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Milli Takım kamplarında hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Milli Takım kamplarında hazırlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı Milli Takım kamplarında hazırlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcuları, Büyükler Dünya Judo Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Kupası'na hazırlanmak için davet edildikleri Milli Takım kamplarında çalışmalarını sürdürüyor.

04.05.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcuları, davet edildikleri Milli Takım kamplarında Büyükler Dünya Judo Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Kupası'na hazırlanıyor.

Denizli'yi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, davet edildikleri Milli Takım kamplarında Büyükler Dünya Judo Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Kupası'na hazırlanıyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sıla Şahbal ve Dilan Çam, 25 Nisan- 18 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenen Paralimpik Judo Milli Takım Kampı'nda partner sporcu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Reyhan Oğuz ve Ayşenaz Özdemir ise A Milli Takım Kampı'nda, 12-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'na hazırlanıyor. Büyükşehirli Judoka Mehmet Ali Akıncı da 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde davet edildiği Milli Takım Kampı'nın ardından 1-2 Haziran 2024'te Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Kupası'na katılacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan sporculara başarı dileği

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli'yi ve Türkiye'yi ulusal ve uluslar arası müsabakalarda temsil edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcularına başarılar dileyerek, karşılaşmalardan güzel sonuçlarla şehre dönmelerini temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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