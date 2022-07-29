Altın kemerli başpehlivanlardan Denizlilere davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek olan "Denizli Yağlı Güreşleri" için geri sayım devam ediyor. Bu dev organizasyonda er meydanına çıkacak olan Kırkpınar Er Meydanı'nın altın kemerli başpehlivanları, tüm güreş severleri, Denizli yağlı güreşlerinin heyecanını yaşamaya davet etti.

Bu yıl, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen tüm Denizli'nin sabırsızlıkla beklediği Denizli güreşleri, 31 Temmuz 2022 Pazar günü Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleşecek. Saat 11.00'de başlayacak ve gün boyu devam edecek olan bu dev organizasyon için tüm hazırlıklar yapıldı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılki başpehlivanı Antalyalı Cengizhan Şimşek'in yanı sıra er meydanının ünlü isimleri İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın da aralarında bulunduğu 43 başpehlivan ile birlikte 500 pehlivan madalya kazanmak için güreşecek.

Denizli Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele edecek olan başpehlivanlar, sosyal medya hesaplarından tüm güreş severleri Denizli'ye davet etti. Yaklaşık yedi yüzyıllık bir tarihe geçmişe sahip olan Ata sporumuz yağlı güreşlerin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden olan Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanları sosyal medya hesaplarından, Denizli'de gerçekleşecek olan güreşlerin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, her boyda birbirinden güzel kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Denizli Yağlı Güreşleri'ne tüm güreş severlere davette bulundular. 31 Temmuz 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek Denizli yağlı güreşleri öncesinde, başpehlivanlarla birlikte, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'de dev organizasyonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, tüm güreş severleri Pazar günkü bu büyük heyecana ortak olmaya davet ettiler. - DENİZLİ