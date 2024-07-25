Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Dönemi Spor Kurs Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Dönemi Spor Kurs Kayıtları Başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Dönemi Spor Kurs Kayıtları Başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, herkese spor yapma imkanı sunmak için düzenlediği yaz dönemi spor kurslarının kayıtlarını başlatıyor. Futbol, step aerobik ve çocuk yogası kursları da yeni dönemde yer alacak.

25.07.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için düzenlediği yaz dönemi spor kurs kayıtları 29 Temmuz'da başlıyor. Yeni dönem kayıtlarında ilk kez futbol, step aerobik ve çocuk yogası kursları ile Denizlililer buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu spor kursları kapsamında yaz dönemi spor kurs kayıtlarında ikinci dönemi başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen yaz dönemi spor kurslarında atletizm, badminton, bale, basketbol, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, zumba ve zumba kids branşlarının yanı sıra ilk kez futbol, step aerobik ve çocuk yogası kursları da yer alacak.

Başvurular internet sitesinden gerçekleştirilecek

29 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak online yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Dönemi Spor Kurs Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Dönemi Spor Kurs Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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