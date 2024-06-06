Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kursları Kayıtları Başlıyor

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için düzenlediği yaz dönemi spor kurs kayıtları başlıyor. 21 farklı branşta verilecek spor kurs kayıtları 10 Haziran 2024 Pazartesi günü başlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu spor kursları kapsamında yaz dönemi spor kurs kayıtları başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen yaz dönemi spor kurslarında 21 farklı spor branşı yer alacak. Bu kapsamda atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids branşları vatandaşların tercihine sunulacak. 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Spor kursları hakkında mesai saatleri içerisinde, 0 258 262 11 22, 0 258 211 00 70 ve 0 258 373 03 67 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Yüzme ilçelerde 11 Haziran, merkezde 12 Haziran'da başlayacak

Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu, Çivril Kapalı Yüzme Havuzu, Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Tavas Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak yüzme kursu için kayıtlar 11 Haziran 2024 Salı günü başlayacak. İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu, Karahasanlı-Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak yüzme kursu kayıtları ise 12 Haziran 2024 Çarşamba gününden itibaren yapılacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 21 ayrı branşta ücretsiz yaz spor kursu vereceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehir sizler sayesinde daha da güzel olacak. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında halkımızın kültür, sanat ve spor gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına da gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Güzel şehrimizde 7'den 70'e herkesin mutluluğu, sağlığı ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa bir fazlasını hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - DENİZLİ