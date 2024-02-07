Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Bulgaristan\'da Türkiye\'yi temsil edecek

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Çınar Karabulut ve antrenör Mithat Ekmekci, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek Tsvetnitsa Yüzme Turnuvası'nda ay yıldızlı forma ile Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Çınar Karabulut ile antrenörü Mithat Ekmekci'ye Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan milli davet aldı. 20-21 Nisan 2024'te Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak Tsvetnitsa Yüzme Turnuvası'nda mücadele edecek ay yıldızlı takıma çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Çınar Karabulut ve antrenör Mithat Ekmekci Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Yüzme Milli Takımı'na seçilen sporcu Karabulut ile antrenör Ekmekci'yi tebrik ederek, turnuvada başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek yaptıkları fiziksel yatırımların meyvelerini birer birer aldıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Bizlere bu gururu yaşatan şehrimizin çocuklarına teşekkür ederim. Ay yıldızlı forma altında şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek kardeşlerimin gözlerinden öpüyor, yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun" dedi. - DENİZLİ