Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası\'nda Başarılı

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Gebze'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası müsabakalarında aldıkları derecelerle bir kez daha Denizli'yi gururlandırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun haftasonu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlediği Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası müsabakalarına Denizli Büyükşehir Belediyespor damgasını vurdu. Müsabakalara katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan 13 Yaş Erkekler 3000 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu olurken kazandığı altın madalya ile büyük sevinç yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Azra Selin Sert 11 Yaş 1000 metre serbet stil Türkiye 3'üncüsü, Deniz Kılınç 14 Yaş Erkekler 5000 metre Türkiye 5'incisi ve Ayşenur Aydın 11 Yaş 1000 metre serbest stil Türkiye 8'incisi olarak aldıkları derecelerle bir kez daha Denizli'yi gururlandırdı. - DENİZLİ