Denizli Damlaspor B Takımı Voleybol Küçük Kızlar İl Birincisi - Son Dakika
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Denizli Damlaspor B Takımı Voleybol Küçük Kızlar İl Birincisi

Denizli Damlaspor B Takımı Voleybol Küçük Kızlar İl Birincisi

Voleybol Küçük Kızlar Kulüpler Arası İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Denizli Damlaspor B Takımı, finalde Yeşil Çivril Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon oldu.

22.02.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Voleybol Küçük Kızlar Kulüpler Arası İl Birinciliği Müsabakaları, Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Müsabakalar sonunda düzenlenen törende, şampiyon olan Denizli Damlaspor B Takımı'na ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

2023-2024 Sezonu Voleybol Kulüpler Arası Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşen final maçlarıyla tamamlandı. 26 takımdan 300 sporcunun şampiyonluk için mücadele ettiği şampiyona heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonanın dolu tribünler önünde oynanan finalinde; Denizli Damlaspor B Takımı setlerde 2-0 geriden geldiği maçta rakibi Yeşil Çivril Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. 2023-2024 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Damlaspor Kulübü B Takımı, bu başarısı ile Denizli'yi Voleybol Kulüpler Bölge Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren takımlar:

1.Denizli Damlaspor Kulübü (B Takımı)

2.Yeşil Çivril Belediyespor Kulübü

3.Denizli Damlaspor Kulübü (A Takımı)

4. Honaz Adil Akan Ortaokulu Spor Kulübü - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli Damlaspor B Takımı Voleybol Küçük Kızlar İl Birincisi - Son Dakika
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