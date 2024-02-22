Voleybol Küçük Kızlar Kulüpler Arası İl Birinciliği Müsabakaları, Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Müsabakalar sonunda düzenlenen törende, şampiyon olan Denizli Damlaspor B Takımı'na ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.
2023-2024 Sezonu Voleybol Kulüpler Arası Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşen final maçlarıyla tamamlandı. 26 takımdan 300 sporcunun şampiyonluk için mücadele ettiği şampiyona heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonanın dolu tribünler önünde oynanan finalinde; Denizli Damlaspor B Takımı setlerde 2-0 geriden geldiği maçta rakibi Yeşil Çivril Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. 2023-2024 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Damlaspor Kulübü B Takımı, bu başarısı ile Denizli'yi Voleybol Kulüpler Bölge Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.
Dereceye giren takımlar:
1.Denizli Damlaspor Kulübü (B Takımı)
2.Yeşil Çivril Belediyespor Kulübü
3.Denizli Damlaspor Kulübü (A Takımı)
4. Honaz Adil Akan Ortaokulu Spor Kulübü - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizli Damlaspor B Takımı Voleybol Küçük Kızlar İl Birincisi - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?