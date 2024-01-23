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Denizli'de 100. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Denizli'de 100. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Yıl Futbol Turnuvası, Denizli ve ilçelerinde faaliyet gösteren 18 kurum takımının katılımıyla sona erdi. Turnuvada, kurum çalışanları ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Final maçları Pamukkale Üniversitesi Halı Saha tesislerinde yapıldı. Turnuvayı Denizli Orman İşletme Müdürlüğü şampiyon olarak tamamladı. Turnuvanın amacı, kurumlar arasındaki paylaşım, sevgi ve hoşgörüyü geliştirmekti.

Denizli\'de 100. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı
23.01.2024 - 09:50,
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Denizli ve ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 18 kurum takımının katıldığı 100. Yıl Futbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya, İl Müdürü Şakir Çınar, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Et ve Süt Kurumu Müdürü Alper Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Ömer İlman, orman işletme müdürleri, şube müdürleri ile birlikte kurum çalışanları ve aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Kurum çalışanları arasında paylaşım, sevgi, hoşgörü ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla yapılan turnuvada final müsabakası öncesi kadın sporcuların ve Kurum amirlerinin yaptığı gösteri maçı da yer aldı. Gösteri maçında hakem olarak Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Şehla Akpınar düdük çaldı.

Pamukkale Üniversitesi Halı Saha tesislerinde final maçları yapılan turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlman, "Tarım Orman ailesi; Çok güzel bir turnuvada bir araya geldiniz Bugüne kadar çok güzel müsabakalar oldu. Bugünde finalleri hep birlikte yaşadık. Gerçekten kurumların birlik, beraberlik duygularını arttıran sporun her zaman birleştirici bir güç, bir unsur olarak hayatımızda yer alması, spor kültürünün tüm kurumlara yayılması anlamında öncülük yaptınız. Katılan tüm sporcularımıza, çalışanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Turnuvada kardeşliğin kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan Orman Bölge Müdürü Üçgül ise turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederek, turnuvanın devamlılığını diledi. Turnuvayı Şampiyon olarak tamamlayan Denizli Orman İşletme Müdürlüğü sporcularına madalyaları ve kupası takdim eden İl Müdürü Şakir Çınar konuşmasında, "Yaklaşık 2 ayı aşkın süredir devam eden turnuvanın en güzel zamanına geldik. Bizi mutlu eden durum sporun birleştirici özelliğini bugün çok güzel gördük. Tarım kurumları olarak Denizli' de birçok konuda öncülük yaptık. Hamd olsun bu turnuvada başından sonuna kadar gülerek eğlenerek bayanı ile, erkeği ile çocuğundan büyüğüne kadar hepimiz bir araya gelmeyi başardık. Tabi az öncede bahsettik her turnuvanın bir kazananı olacaktır. Bugünde ben şunu söylüyorum dostluk kazandı, kardeşlik kazandı ve iyi bir sonuç elde ettik" dedi.

Turnuvayı 2. olarak tamamlayan Çameli Orman İşletme Müdürlüğü sporcularına madalyaları ve kupasını Denizli Orman İşletme Müdürü Ahmet Üçgül, 3. olarak tamamlayan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sporcularına madalyaları ve kupasını da Et ve Süt Kurumu Müdürü Alper Durmuş verdi. Şampiyonluk kutlamaları hediye takdiminden sonra gerçekleştirilen eğlencenin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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