Denizli\'de Gençler İçin Sportif Destek ve Futbol Turnuvasının Açılışı

Spor

Mahallemde Maç Var projesine katılan 15-17 yaşındaki 976 gence sportif ekipman desteği verdiklerini belirten DENKO Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Gençlerimiz söz konusu olduğunda onların daha iyi olmaları için gerekli desteği her zaman veririz" dedi.

Denizli Valiliği ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün geçen yıl başlattığı Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası'nın ikincisini açılış töreni Yeşilköy Servergazi Sahası'nda yapıldı. Gençleri, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile amatör spor camiası yalnız bırakmadı. Mahalle muhtarları da takımlarıyla birlikte sahada yer aldı.

Denizli iş dünyası adına törenin açış konuşmasını Başkan Erdoğan yaptı

Törenin açış konuşmasını DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yaptı. Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de ekonomiye can ve yön veren 23 bin üyesi bulunduğuna ve şehrin en büyük ve en etkili sivil toplum kuruluşu olarak iş dünyasının olduğu kadar sosyal hayatın da her daim içinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Odamız hem iş dünyamızın hem de sosyal hayatın her an yanındadır, en büyük destekçisidir. Üzerinde Denizli yazan her şey bizim için değerlidir ve çok önemlidir. İşte bu bilinçle, bugün de geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin yanındayız. Bizler, 15-17 yaş aralığındaki gençlerimizin eğitimlerinden arta kalan zamanlarını, kaliteli ve sosyal bir şekilde geçirmelerini arzu ediyoruz. Kötü alışkanlık ve arkadaşlıklardan uzak durmalarını ve mahallelerimizde birlik beraberlik duygusunu artırmayı istiyoruz. O nedenle, bu etkinliğimizi destekliyoruz. Bu etkinliğin iki yıldır hazırlanmasında emeği olan herkese, toplumsal duyarlılık göstererek bizi yalnız bırakmayan ve katkı sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir işe imza attınız; hepinizden Allah razı olsun. Gençlerimize de başarılar diliyoruz. Değerli gençler, şunu asla unutmayın; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severiz. ve ülkesine bağlı her Türk gencini de böyle yetişmesini isteriz. Hepinize başarılı, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan sevilen ismi ve emeklerini unutmadı

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda ise amatör spor camiasına büyük emek vermiş, bir dönem Denizli'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) Futbol İl Temsilciliğini de yapmış, kentte çok sayıda sporcu yetiştirmiş, sevilen ve değerli bir isim olarak nitelendirdiği Antrenör Levend Sarıoğlu'nu elim bir hastalıktan kaybettiklerini hatırlattı; "Allah, rahmet etsin; cennet, mekanı olsun. Amatör spor camiamızın başı sağ olsun" diyerek sözlerine son verdi.

İlk maçın başlangıç vuruşunu, protokol üyeleri yaptı

Protokol üyelerinin de takımların antrenörleri ile oyuncularını ve turnuvada görev alacak hakemleri tebrik ederek başarı dilediği açış konuşmalarının ardından ilk karşılaşmanın başlangıç vuruşunu da sembolik olarak Vali Coşkun, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım birlikte yaptılar. Bu sırada yeşil sahada oldukça samimi bir ortam ve renkli görüntüler oluştu. - DENİZLİ