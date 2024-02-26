Denizli\'de Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası Tamamlandı

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılan yarışmalarla tamamlandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Okul Sporları Denizli'de birçok farklı branşta hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası, 24-25 Şubat tarihleri arasında Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşti. 13 farklı ilden 340 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın açılış seremonisi 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te yapıldı. Seremoninin ardından salona kurulan üç tatamide Kata ve Kumite kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar centilmence müsabakalara sahne oldu.
İki gün süren müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde farklı sıkletlerde dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Şampiyonada farklı kategorilerde ilk dört dereceyi elde eden sporcular, Karate Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil etmeye hak kazandı.
"Organizasyonlar devam edecek"
Karate Yıldızlar Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'yi sporda marka kent yapma hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Birbiri ardına gerçekleşen ulusal düzeydeki spor organizasyonlarıyla yılsonuna kadar 50 bin sporcuyu Denizli'de ağırlama hedefine adım adım ilerlediklerini sözlerine ekleyen İlman, organizasyonların tüm branşlarda artarak devam edeceğini ifade etti. - DENİZLİ
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