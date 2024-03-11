Denizli\'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları Düzenlenecek

Denizli'nin ev sahipliğinde Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları 12-15 Mart 2024 tarihlerinde 16 takımdan 160 sporcuyla düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında Voleybol Küçükler yarı Final Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda 8 erkek takımı, 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için Denizli'de parkeye çıkacak. Kızlar kategorisi müsabakaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda, erkekler müsabakaları ise Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü saat 10.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine gitme hakkı kazanacak.
Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ
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Siirt'te faaliyete başlayan Gençlik Spor Parkı'nda judodan atletizme, kort tenisinden futbola kadar 12 farklı branşta kurslar düzenleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, tesisin yetenekli gençleri keşfetmeye olanak sağladığını belirtti ve kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği, minik basketbol oyuncularını düzenlenen programda ağırlayarak spor alanında destekleyeceklerini belirtti.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Denizli'de 15 ekipten oluşan 480 sporcu Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda farklı kategorilerde performanslarını sergiledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Erdemli ilçesindeki sahada gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 16 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'un sahasında gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise Maraton Tribünü için 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası için 100 TL ve Misafir Tribünü için 130 TL olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, antrenmanlarla hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'deki maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla antrenmana başladı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan açıklamalara tepki göstererek adalet istedi. Saral, hakemlerin tarafsızlığını ve maç sonucunu etkileyecek kararlar istemediklerini belirtti.
Muğla'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hokey antrenörlüğü yapan Serkan Şen, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Şen, 3. üniversiteyi okumak ve doktora yapmak istediğini belirtti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ve okullarını ödüllendirdi. Yarışmanın finalinde birinci olan okula çok fonksiyonlu yazıcı, öğrencilere tablet verildi. İkinci olan okula yazıcı, öğrencilere bisiklet hediye edildi. Üçüncü olan okula kitap seti, öğrencilere eşofman takımı verildi. Dördüncü olan okula ise sportif malzeme seti, öğrencilere spor ayakkabı hediye edildi.
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