Pamukkaleli pehlivanlardan 8 madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkaleli pehlivanlardan 8 madalya

08.08.2022 11:23
Pamukkaleli pehlivanlardan 8 madalya

Denizli'de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı güreşten toplam 8 madalya çıkardı.

Denizli'de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı güreşten toplam 8 madalya çıkardı. Mavi-beyazlı kulübün pehlivanları toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz madalya kazandı.

Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar başarılarına devam ediyor. Er meydanlarında kol bağlayan pehlivanlar haftayı 8 madalya ile tamamladı. Kale'de düzenlenen 26. Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar da mücadele etti. Küçük orta boyda er meydanına çıkan Yılmaz Bakan rakiplerini geride bırakarak altın madalya almaya hak kazanırken, başaltı boyunda Erhan Yılmaz ve ayak boyunda Beytullah Sarı finalde yenilerek ikincilikte kaldı. Deste büyük boyda Hamza Şipal ve Minik 2 boyunda Hüseyin Umut Alver ise üçüncü olmayı başardılar.

Menteşe'den 3 madalya çıktı

Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar Muğla Menteşe Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne de katıldı. Büyük mücadeleler sonunda deste küçük boyda yer alan Umut Erdoğan güçlü rakiplerini geride bırakarak Altın madalya kazandı. Ayak boyunda kol bağlayan Beytullah Sarı ve başaltı boyunda er meydanına çıkan Erhan Yılmaz ise üçüncü olmayı bildi. Böylece Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı yağlı pehlivan güreşlerinde 2'si altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Öte yandan Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar 12-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Balıkesir Karesi'nde düzenlenecek olan 62. Geleneksel Kurtdereli Pehlivan Güreşleri'nde kol bağlayacak. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti Denizli'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti 4. kattan düşen Gönül bebek yaşama tutunamadı 4. kattan düşen Gönül bebek yaşama tutunamadı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pamukkaleli pehlivanlardan 8 madalya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:12 Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti
16:00 İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler
15:56 Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:53:02. #1.12#
SON DAKİKA: Pamukkaleli pehlivanlardan 8 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement