Denizli’de gerçekleştirilen Satranç İkinci Ligi finalinde şampiyonlar belli oldu

Türkiye Satranç İkinci Ligi 03-09 Ağustos 2026 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 33 takımdan 431 sporcunun hamle yaptığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Türkiye Satranç İkinci Ligi Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerindeki Konferans Salonunda yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Müsabakaları Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 33 takımdan toplam 431 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda yapılan ödül törenine, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak ile Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın ve Federasyon yetkilileri katıldı.

Altı gün boyunca birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmalara sahne olan Türkiye Satranç 2. Ligi'nde 14 puan toplayan Elbe Satranç Online Eğitim Spor Kulübü şampiyon olurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Beyoğlu Satranç Spor Kulübü üçüncü, Sakarya Satranç Spor Kulübü ise şampiyonayı dördüncülükle tamamladı. Bu dört takım elde ettikleri derecelerle 2026-2027 Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Satranç heyecanı Denizli'de kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 09-16 Ağustos 2026 tarihlerinde yine Pamukkale Satranç Salonunda gerçekleşecek. İkinci Lig'e terfi edebilmek için kıyasıya rekabete girecek olan 72 takımdan 576 sporcu, şampiyonluk kupasını kaldırabilmek ve bir üst lige adını yazdırabilmek için hünerlerini sergileyecek.