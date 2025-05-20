Denizli'deki Amatör Spor Kulüplerine Destek Yerine Tahliye Talebi - Son Dakika
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Denizli'deki Amatör Spor Kulüplerine Destek Yerine Tahliye Talebi

Denizli\'deki Amatör Spor Kulüplerine Destek Yerine Tahliye Talebi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 yıldır amatör kulüplerin kullandığı tesislerin boşaltılmasını istedi. Kulüp Başkanı Behçet Arım, bu durumun spora olumsuz etki yapacağını belirterek, kulüplerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

20.05.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 30 yıldır amatör kulüplerin soyunma odası ve genel amaçlar için kullandığı binaları boşaltılmasını istedi. Belediyenin tüm imkanları kullanılarak önce stattan şimdi ise tesislerden çıkarılmak istendiklerini belirten Kulüp Başkanı Behçet Arım, "Bu kadar küçük imkanlarla başarılı işler yapan kulüplerin cezalandırılması değil ödüllendirilmesi ve desteklenmesi gerekir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 500 sporcusu bulunan İncilipınargücü ve İstiklalspor amatör kulüplerinden 30 yıldır kullandıkları, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi tesislerini boşaltmalarını istedi. Doğan Demircioğlu Sosyal Tesislerinde faaliyet gösteren iki kulübe gerekçe olarak, binanın Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına tahsis edilecek olması gösterildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, binayı kullanan İncilipınargücü Kulübüne yazı gönderip üstüne bir de binanın boşaltılması için Pamukkale Kaymakamlığına başvuru yaptı. Yazıda imar planında park alanı olarak planlanmış olan alan yapıların inşa edildiği ifade edildi.

Tahliye edilmeleri durumunda 500 lisanslı sporcunun ortada kalacağını belirten İncilipınargücü Kulübü Başkanı ve Antrenörü Behçet Arım, "Denizli Büyükşehir Belediyesi, İncilipınargücüspor ve İstiklalspor'un 30 yıldır kullandığı tesisin boşaltılması istendi. İncilipınar Mahallemizde yer alan Doğan Demircioğlu Stadında yanındaki bu tesiste, yıllardır mahallemizin çocukları ve gençleri spor eğitimi alıyorlar. Mahallemizin erkek çocukları için futbol eğitimi verildiği gibi kız çocukları için de basketbol eğitimi veriliyor. Gençlerimizin sadece bedensel gelişimine değil, sosyal ve ahlaki yandan da gelişimine katkı sağlanıyor. Kulüp binamız elimizden alınırsa, bu tür çalışmaların aksayacağını ve verimin düşeceğini düşünüyoruz. Yıllardır olduğu gibi kulüp binamızın elimizde kalmasını istiyoruz.

"Önce stat şimdi de tesislerin tahliyesi istendi"

Tesislerden önce Doğan Demircioğlu Stadın da çıkarılmak istendiklerini öne süren Arım, "Daha önce stadı kullanmamızı istemişlerdi, şuan tesisleri tahliye etmemiz talep ediliyor. Belediye Başkanına durumu anlatınca, stat sorununu çözmüştük. Şimdi ise yaklaşık 30 yıl önce eski Kulüp Başkanı Kerim Çıralı tarafından Doğan Demircioğlu Futbol Sahasının yanındaki parka mahalle takımlarının kullanımı için yapılan soyunma odalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından el konulmak isteniyor. Denizli ve Türkiye'nin hiçbir yerinde örneği olmayan bu uygulama, belediyenin tüm imkanları kullanılarak yapılmaya çalışılıyor. Bu soyunma odalarını kullanan yıldız kızlar basketbol takımı, Denizli'yi Türkiye finallerinde temsil etti ve yine bu yıl şampiyon olarak yeniden bu hakkı kazandı. Bu kadar küçük imkanlarla başarılı işler yapan kulüplerin cezalandırılması değil ödüllendirilmesi ve desteklenmesi gerekir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'deki Amatör Spor Kulüplerine Destek Yerine Tahliye Talebi - Son Dakika

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