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Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu - Son Dakika

Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu

09.12.2021 09:25

- Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu Denizlispor'un 55. yıl gecesinde 3 forma rekor fiyata satıldı Kuruluşunun 55. yıl dönümünü kutlayan Denizlispor, özel gecede sevenleri ile bir araya geldi.

- Denizli, Denizli spor'un 55. yaşında tek yürek oldu

Denizlispor'un 55. yıl gecesinde 3 forma rekor fiyata satıldı

DENİZLİ - Kuruluşunun 55. yıl dönümünü kutlayan Denizlispor, özel gecede sevenleri ile bir araya geldi. Yıl dönümüne özel 1966 tane forma hazırlayan Denizlispor'da, tasarlanan 3 forma ise rekor fiyata satıldı.

Tarih boyunca birçok başarıya imza atan Denizlispor, kuruluşunun 55. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Bir otelde gerçekleştirilen kutlamada Coşkun Sabah sahne alırken, sevenlerden yoğun katılım gerçekleşti. Geceye özel hazırlanan ve Denizlispor'un kuruluş tarihi olan 1966 tane forma ise satışa sunuldu. 1, 20 ve 1966 numaralı formalar açık artırmaya çıkarılarak rekor bedelle satıldı. 100 bin TL'ye 1966 numaralı formanın sahibi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 100 bin TL'ye 1 numaralı formanın sahibi Zafer Katrancı olurken, 200 bin TL ile 20 numaralı formanın sahibi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Programda ayrıca tesislerde yapılması planlanan müze projesi de video ile tanıtıldı.

"Görev almanın gurunu yaşıyorum"

Kulübe destek olan herkese teşekkür eden Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uz, " Türkiye'de fair play ödülüne layık görülen Denizlispor'umuzda 55. yıl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görev almanın gurunu yaşıyorum. Sizlere Denizlispor ile ilgili bir video izletmek isterim. Kulübümüzü kuranlar başta olmak üzere bugüne kadar görev alıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, afiyet ve uzun ömürler dilerim. Katılımınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Denizlispor kurulduğu günden itibaren zorluklarla ve güzelliklerle yoluna bugüne kadar devam etti"

Takımın başarılarından bahseden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kurulduğu günden bugüne kadar kim destek verdiyse Allah razı olsun. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkı rahmete kavuşanlara da rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Tabi ki spor aslında geçmişimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere çok büyük bir yön veren, çok büyük bir etken kazandıran bir davranıştır. Spor aslında bir disiplindir. Spor aslında bir kurallar bütünüdür. Tabi ki birçok spor kulübümüz var. Onlar da birlikte güçleniyorlar. Tabi ki Denizlispor'un göz kamaştıran başarıları var. Avrupa'da çok başarı elde etmiş Denizlispor'umuz vardır. Ama tabi ki zaman zaman zorluklar, yokuşlar ve inişler var. Denizli'nin horozu Denizlispor'un simgesidir. O horozun da kuyruğuna baktığınız zaman kuyruğun rengi yeşil ve siyahtır. Sevdiğimiz horozun rengi yeşil-siyah ve biz baktığımız zaman siyah karanlık günleri; yeşil ise baharı, güzellikleri hatırlatıyor. Denizlispor kurulduğu günden itibaren zorluklarla ve güzelliklerle yoluna bugüne kadar devam etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu
Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu
Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu
Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu
Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu
Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu
Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu

Denizlispor, Osman Zolan, Denizli, Mevla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli, Denizlispor'un 55. yaşında tek yürek oldu - Son Dakika Spor


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