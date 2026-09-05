Denizli GESK 5\'te 5 yaptı, Çankaya maçıyla liderliğe oturmayı hedefliyor

B1 Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), sezon başında gerçekleştirdiği flaş transferler ve yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk tırmanışını sürdürüyor.

Sezona mağlubiyetle başlamasının ardından hızlı bir toparlanma süreci geçiren Denizli temsilcisi, arka arkaya çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi. Bir haftayı 'bay' geçen yeşil-siyahlı ekip, savunmadaki direnciyle de öne çıktı. Denizli ekibi, son 4 müsabakada kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Şampiyonluk yarışı; lider Çankaya Belediyesi, Denizli GESK ve Kayseri temsilcileri arasında büyük çekişmeye sahne oluyor. Puan farklarının birbirine çok yakın olduğu ligde, geçmişte 9 kez kupayı müzesine götüren Çankaya Belediyesi ile oynanacak maçlar belirleyici nitelik taşıyor. İlk devrenin son haftasında Şirinköy Futbol Sahasında Çankaya Belediyesi'ni konuk edecek olan Denizli GESK, bu kritik mücadeleyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

Milli yıldızlar ve Avrupa tecrübesi aynı kadroda

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro kuran Denizli temsilcisi; milli sporcu Recep Haydiz'in yanı sıra kaleci Yasin Koç, Hasan Şatay ve Oğuzhan Yokuş'u kadrosuna kattı. Gol krallıkları ve şampiyonluklarıyla tanınan tecrübeli forvet Hasan Şatay ile Almanya'da Borussia Dortmund forması da giyen uluslararası tecrübeye sahip Oğuzhan Yokuş, hücum hattının en önemli kozları oldu. İki oyuncunun geçmişte İzmir ekibinde birlikte oynamış olması ve Teknik Direktör Yusuf Şatay ile daha önce çalışması, takımın saha içi uyumunu üst seviyeye çıkardı.

Hedef: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Kulüp Başkanı Öztürk Özkan ve teknik heyetin ortak hedefi, sezonu zirvede tamamlayarak Denizli'ye tarihi bir kupa kazandırmak. Denizli GESK, lig şampiyonluğunun ardından Türkiye'yi ve Denizli'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi seviyesinde temsil etmeyi amaçlıyor.