Denizli İdmanyurdu\'nda Ayvalıkgücü maçı hazırlıkları devam etti

TFF 3. Lig 4. Grup 20. haftasında grup üçüncüsü Ayavalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak olan Denizli İdman Yurdu'nda Teknik Sorumlu Okan Kayhan, play-off hedefi için puan ya da puanlar almaları gereken bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta itibarıyla 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgiyle 33 puan toplayarak 7. sırada bulunan Denizli İdman Yurdu, 20. haftada 40 puanla 3. basamakta yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor ile 8 Şubat Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda karşılaşacak.

Play-off'u hedefleyen ve her iki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelenin hazırlıklarına salı günü Şirinköy Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile başlayan Denizli temsilcisinde hedef deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek.

Uşakspor karşılaşması ve Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasını değerlendiren Teknik Sorumlu Okan Kayhan, "Uşak, play-ff'taki rakibimiz olduğu için o maç önemliydi. 3 puandan daha değerli bir galibiyet almak istedik. Maça çok da iyi başladık. İlk 15 dakikalık süreçte önde baskı ile pozisyonlar da bulduk. Sonra oyun biraz daha dengelendi. Özellikle maçın son yarım saatinde üçüncü bölgede topla daha çok oynayan pozisyonlar bulan taraf bizdik. Ancak atamadık olmadı. 1 puan almış olduk" dedi.

Ayvalıkgücü maçının önemine dikkat çeken Teknik Sorumlu Kayhan, "Maç hazırlıklarına başladık. Ayvalık yıllardır bu liglerde mücadele eden bir takım. Yıllardır üst üste play-off oynuyorlar. Değerli bir hocaları var. 8'de 8 yaparak bizim maça çıkmış olacaklar. Zor bir maç bizi bekliyor. İyi bir maç iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ