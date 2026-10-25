Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı Gürel, ilişik kesme açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı Gürel, ilişik kesme açıklamasına tepki gösterdi

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Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı Gürel, ilişik kesme açıklamasına tepki gösterdi
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TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 3 puanla 16. sırada yer alan Denizli İdman Yurdu'nun kurucu başkanı İbrahim Gürel, kulüpten ilişiği kesildiği yönündeki açıklamaya tepki gösterdi. Gürel, 'Kulüpten ilişiği kesildi diye bir şey yok' diyerek 7 aydır galibiyet hasreti çektiğini söyledi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta 3 puanla 16. sırada bulunan Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan İbrahim Gürel, "7 aydır Denizli İdman Yurdu'nun galibiyetine hasret kalmışım" dedi.

Kulüp tarafından yapılan ve kulüpten ilişiği kesildi seklindeki açıklamaya tepki gösteren İbrahim Gürel, "Kulüpten ilişiği kesildi diye bir şey yok, bu gerçek değil. Bunun için genel kurul yapılması gerekiyor. Zaten genel kurulun sahteliğinden dolayı hukuk yoluna başvurmuştuk. Dolayısıyla şimdi tekrardan sahte imza atmaları gerekiyor ki beni kulüpten atsınlar. Onu hesap edemedikleri için şimdilik sadece açıklama ile yetinmişler. Bu bizim için önemli değil. Biz Denizli İdman Yurdu'nun kurucusuyuz. Bizim çocuğumuz gibi. Biz sadece kulübün emin ellerde olsun tarafındayız. Birileri buradan para kazansın, birileri burada usulsüzlükler yapsın diye değil. Çünkü adam 18 tane transfer yapmış. Cebini doldurmuş gitmiş. Takımı mahvetmiş. Usulsüzlük yapmaya devam ederlerse tabi ki bizleri karşılarında bulacaklar ama artık bu tür olumsuzlukların yaşanacağını düşünmüyorum" dedi.

"Başarılı oldular da ben onları eleştirdim mi?"

Tek düşüncesinin Denizli İdman Yurdu'nun başarısı olduğuna dikkat çeken Gürel "Ben isterim ki beni sustursunlar. Takım başarılı olsun. Takım arka arkaya galip gelsin. 7 aydır Denizli İdman Yurdu'nun galibiyetine hasret kalmışım. Ben bu kulübü birçok ligden namağlup çıkardım. Namağlup buralara getirdim bu kulübü. 7 aydır galibiyet yüzü göremiyor olmak beni çok derinden etkiliyor ve üzüyor. Bu futbolcuları da olumsuz etkiliyor. Herkesi olumsuz etkiliyor. Denizli'nin takımı dedik. 7 aydır galibiyet yok. Beni susturmak istiyorlarsa takımın arka arkaya galibiyetler serisine başlaması gerekiyor. En azından takımın düşme potasından yukarıda olması gerekiyor. Bu iş maçtan önce maçtan sonra olayı değil. Bu takımın kalesinde ben yokum. Sahanın kenarında da ben yokum. Kadro kurarken de ben yoktum. Dolayısıyla beni susturmaları için takımın başarıyı yakalaması gerekiyor. Biz bu takımın düşmesini istemiyoruz. Bir an önce geçen seneden kalan primlerini ödesinler. Çocukların transfer taksitlerini ödesinler. Ayrıca bizim de geçen seneden kalan borcumuz yok. Bizim geçmiş yıllardan kalan borcumuz da yok. Tabi ki transfer sezonunda oyuncularımızın ödemeleri peşinat ve maç başı olarak ayrılıyor. Bizim teslim ettiğimizde peşinat yönünden ödenmeyen borç yoktu" ifadelerini kullandı.

"Takımda iyiye gidiş var"

Takımın mutlaka ligde kalması gerektiğini savunan Gürel, "Son birkaç maçta gözlemliyorum. Takım aslında Eser hocanın gelmesiyle biraz dirayet kazanmaya başladı. Gördüğüm kadarıyla disiplinli bir hoca. Çünkü futbol disiplin isteyen bir şey. Yavrum kuzum bir yere kadar da ondan sonrası için disiplin şart. Hepsi bu takımın işçisi. Bu çalışan işçilerinde disiplin altında çalışmaları gerekiyor. Bunlarında emeğinin hakkının verilmesi kaydıyla diyorum. Önce yönetim görevini yapacak. Daha sonra da futbolculardan oyunculardan her şeyi bekleyeceksin. Eser Hoca sağ olsun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Devre arasında transfer söz konusu değil. Bu sene Denizli İdman Yurdu'nun başarması gerekiyor. Ligde mutlaka kalması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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