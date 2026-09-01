Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi

Denizli İdman Yurdu\'nda yönetim krizi
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İbrahim Gürel, kulüp devri ile ilgili sorunları mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959 sezonun ilk maçı olan Altay maçına hazırlanırken kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel'den kulübün devri ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Gürel mevcut yönetimin bazı sözler verdiğini ancak bu sözleri tutmadığını belirterek bizde bu süreçte yaşananların ortaya çıkması için yargıya gittik gerçekler mahkeme de ortaya çıkacaktır dedi.

2026-2027 futbol sezonunda TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959 6 Eylül 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak olan Altay maçı hazırlıklarını Teknik Sorumlu Okan Kayhan nezaretinde sürdürürken kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel'den kulübün yeni yönetime devri ile ilgili açıklamalar geldi.

Aslında bu konuda çok konuşup o kadar emek verdiğimiz, ikinci amatörden alıp 3. Lige çıkardığımız takımı kimsenin ağzına meze yapmak istemiyorum ama toplumu da bilinçlendirmek gerek diye düşünüyorum diyen Başkan Gürel "Çünkü bu konuda çok fazla yanlış bilgilendirme var. O süreçte biz biraz daha takımı Denizli'ye mal edelim, kulübü profesyonelleştirelim anlamında düşünürken kulübe de yeni arkadaşlarımızı aldık.

Bunların giriş şekilleri de kulüpten hisse almaktı. Kulüpten pay almaktı. Bu anlamda yapılan çalışmalar oldu. Verilen sözler oldu. Verilen sözlerin neticesinde de Kulübe yeni arkadaşlar dahil ettik. Tabi ondan sonrasında fazlasıyla tutulmayan sözler oldu. Halen de yönetimdeyim ancak iş durumum nedeniyle onlarla görüşecek pozisyonda değilim.

Ama onların kendi iddiaları farklı. Gerçekler farklı. Bizde bu nedenle gerçeklerin ortaya çıkmasıyla alakalı mahkemeye başvurduk. Bunun eğrisiyle doğrusuyla mahkemede ortaya çıkmasını umuyoruz. Bu anlamda da aslında çok da fazla bir şey yok. Gecenin yarısında imza istediler. Bizim de işlerimizden dolayı sağlık sorunlarımızdan dolayı, sözünüzün arkasında mısınız diye sorduğumuzda kesinlikle dediler. Biz sözümüzü yerine getireceğiz. Biz de bu sözlere güvenerek bu işi yapmış olduk. Fakat verilen sözler yerine gelmeyince bir durum hasıl olmuş oldu. Tabi olayın aslı mahkemede ortaya çıkmış olacak. O öyle demiş bu böyle demiş olayı fazla dillendirmek istemiyorum" dedi.

Hukuki sürecin başladığını belirten başkan Gürel "Mahkeme davamızı kabul etti. Bu konu ile ilgili biz sadece gerçeklerin ortaya çıkması taraftarıyız. Biz sahteliklerin ortaya çıkması tarafındayız. Verdik dedikleri paranın ortaya çıkması tarafındayız. Fakat yönetim defterleri denetim kuruluna vermemekte diretiyor. Bu diretmenin mutlaka bir sebebi var. Mahkemeden önce denetleme kurulu denetlesin ki bu tür polemikler ortaya çıksın" diye konuştu.

Tek düşüncelerinin gerçeklerin ortaya çıkması olduğuna dikkat çeken Gürel "Madem kulübe bu kadar yatırım yapmışsınız, bu kadar para vermişsiniz defterleri verin bu ortaya çıksın. Kimse de konuşmasın. Tabi siz vermezseniz denetim kurulu da mahkemeye gider. Denetim kurulu şu anda hukuki süreci başlattı. Benimle alakalı bir durumda yok. Konu denetim kurulunun yükümlülüklerini yerine getirmesi ile alakalı. Tabi onlarda bu kulübe 10 yıldan fazladır emek veren insanlar. Biz bunlara bu kulübü tuta koyun diye verdik. Bunlar kulübü yutmaya çalışıyorlar. Tutmak farklı yutmak farklı. Tabi gerçeklerin ortaya çıkması ile ilgili bir zorunluluk olduğu için biz olayı mahkemeye verdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İbrahim Gürel, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi - Son Dakika

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