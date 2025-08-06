Denizli İdmanyurdu, Batuhan Kuru'yu Kiraladı

TFF 3'üncü Lig'de Denizli'nin yeni temsilcisi olan Denizli İdmanyurdu kadrosunu Çorum FK'nın genç golcüsü Batuhan Kuru'yla güçlendirdi. Karşıyaka altyapısında yetişerek geçen sezon Çorum'a transfer olan 19 yaşındaki Batuhan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildi. Batuhan Kuru geçen sezon yine kiralık olarak Adıyaman FK forması giymişti.