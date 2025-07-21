Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 Sezonuna Başladı - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 Sezonuna Başladı

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 Sezonuna Başladı
21.07.2025 14:07  Güncelleme: 14:30
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, yeni sezonun ilk antrenmanını Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik Sorumlu Özcan Sert, adaptasyon sürecinin ardından kadronun şekilleneceğini belirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını Denizli Atatürk Stadı'nda yaptı. Teknik Sorumlu Özcan Sert, 3 günlük adaptasyon süreci sonunda normal takım kadrosunun belli olmaya başlayacağını söyledi.

2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig 4. Grup'ta; Afyonspor Kulübü, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Altay, Anadolu Üniversitesi, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Belediye Kütahyaspor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Eskişehirspor Kulübü, İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş., Karşıyaka, Tire 2021 Futbol Kulübü, Uşakspor A.Ş., Ülkea Nazillispor kulüpleriyle mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor yeni sezonun için ilk çalışmasını Denizli Atatürk Stadı'nda yaptı.

İlk antrenmana yaklaşık 30 civarı futbolcu katılırken, çalışmayı Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, İkinci Başkan Volkan Kartlı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanına geride kalan sezonda alt yaş gruplarında forma giyen ve göstermiş olduğu performans ile öne çıkan Muhammet Emin Yılmaz, Yusuf Ziya Özkan, Mehmet Salih Daşkın, Oktay Ergun, Bekir Efe Kefli, Efe Kayra Şahin de katıldı.

"Kalabalık bir kadro ile başladık"

Sezonu ve ilk çalışmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Özcan Sert, iyi ve başarılı bir sezon geçirmeleri dileklerini ileterek, "Denizli İdmanyurdu'nun profesyonel liglerdeki ilk antrenmanına çıkmış olduk. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah bu gün başladığımız güzellikle yolun sonunu da tamamlarız. Kalabalık bir futbolcu grubu ile ilk antrenmana başladık. Daha önce basın toplantısında 18 Temmuz'da sahaya ineceğimizi açıklamıştım. Bu günden sonra 3 günlük adaptasyon sürecimiz var. Bu süreçte emin olamadığımız tam kesin olarak karar veremediğimiz oyuncularımızı göreceğiz" dedi.

"3 gün sonra kadro büyük oranda oluşacak"

Antrenmana yeni transfer futbolcuların da katıldığına dikkat çeken teknik sorumlu Sert, "Bugünkü antrenmana kesin olarak anlaştığımız futbolcularımızın bir bölümü de katıldı. Pazartesi itibariyle de hem takım kadromuz hem de sezona devam edecek kadromuzun büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Bu 3 günlük süreçte takıma uyum sağlayacak arkadaşlarımızı tespit edip kadro kalitemizi yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Alt yapıdan öne çıkanları antrenmana aldık"

Kulüp olarak alt yapıya büyük önem verdiklerine vurgu yapan Özcan Sert, "Yapı olarak alt yapıya önem veren bir antrenörüm. Ancak geçen yıl Denizli İdmanyurdu'nun A takımını izlemiş olmakla birlikte alt yapıyı izleme imkanı bulamadım. Alt yapılarda şu anda antrenmanlara devam etmedikleri için kulübümüzün bize raporlamış olduğu oyuncu kardeşlerimizi bu gün ilk antrenmanımıza aldık. Devam eden süreçte bir sonrakileri alacağız. Daha sonra da diğerlerini alacağız. Her zaman alt yapı A takım iç içe olacak. Antrenmanlarımıza katılacaklar. Takım atmosferini yaşayacaklar. Müsabakalar da yanlarımızda olacaklar. Oradan bir iki Denizlili oyuncumuzu A takımına kazandırabilirsek bizim için çok büyük mutluluk veren bir durum olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 Sezonuna Başladı - Son Dakika

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