Denizli İdmanyurdu ilk galibiyetini Bigaspor\'u 2-0 yenerek 8\'inci haftada aldı

Denizli İdmanyurdu ilk galibiyetini Bigaspor'u 2-0 yenerek 8'inci haftada aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli İdmanyurdu, ilk 7 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberliğin ardından 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın ilk yarı golleriyle kazanan kırmızı-siyahlılar, rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini bitirerek 6 puana ulaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, sezonun ilk galibiyetini 8'inci haftada almanın sevincini yaşadı. İlk 7 müsabakada 4 yenilgi, 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, evinde ligin yeni ekiplerinden Bigaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Müsabakanın ilk yarısında Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın golleriyle skor üstünlüğü yakalayan Denizli temsilcisi, kalesini gole kapatarak 3 puana uzandı. Rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Denizli İdmanyurdu, 6 puana ulaşıp düşme hattından çıkmak için umut tazeledi.
Kaynak: DHA
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