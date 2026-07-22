Denizli Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler altın madalyaları topladı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücülerinden Mehmet Sarhanlı Bulgaristan'da, down sendromlu özel sporcu Derin Pekşen ise Konya'da düzenlenen şampiyonalarda kendi yaş kategorilerinde yarıştıkları tüm branşlarda birinci olarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonalardan 8 altın madalyayla dönen sporcular, elde ettikleri derecelerle Milli Takım kapılarını da ardına kadar araladı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yüzme branşında hem ulusal hem de uluslararası alanda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kulübün başarılı sporcuları Mehmet Sarhanlı ve Derin Pekşen, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri şampiyonluklar ve rekor derecelerle Denizli'ye büyük bir gurur yaşattı.

Mehmet Sarhanlı Bulgaristan'da rüzgar gibi esti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Bulgarian Swimming Championships LC'26 (YO 13+) organizasyonuna Milli Takımlar Bölge Karması ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mehmet Sarhanlı, uluslararası kulvarda sergilediği performansla göz doldurdu. 14 yaş erkekler kategorisinde mücadele eden yetenekli yüzücü, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 200 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek branşlarının tamamında rakiplerini geride bırakarak kendi yaş grubunda 1'inci oldu. 4 altın madalyayı boynuna takarak büyük bir başarıya imza atan genç sporcu ve antrenörü Emrah Durak, elde edilen bu sonuçla uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Özel Yüzücü Derin Pekşen Konya'da Türkiye şampiyonu oldu

Konya'da 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne ise Denizli Büyükşehir Belediyespor'un down sendromlu özel sporcusu Derin Pekşen katıldı. 13-17 yaş bayanlar kategorisinde suda üstün performans sergileyen Pekşen, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 50 metre kelebek kategorilerinde zirveyi kimseye kaptırmayarak katıldığı 4 branşta da Türkiye Şampiyonu oldu. Gösterdiği performansla 3 Milli Takım seçme barajını aşmayı başaran sporcu, antrenörü Mehmet Seklem yönetiminde elde ettiği derecelerle Milli Takım kotası alarak ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası kulvarda temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ