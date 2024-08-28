Denizli OSB Süper Ligi'nde heyecan başlıyor - Son Dakika
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Spor

Denizli OSB Süper Ligi'nde heyecan başlıyor

Denizli OSB Süper Ligi\'nde heyecan başlıyor

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Denizli OSB Süper Ligi öncesinde teknik toplantı gerçekleştirildi. 16 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Lig'de karşılaşmaların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

28.08.2024 15:45
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Denizli OSB Süper Ligi öncesinde teknik toplantı gerçekleştirildi. 16 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Lig'de karşılaşmaların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Denizli OSB Süper Ligi, 2024-2025 sezonu büyük bir heyecanla başlıyor. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği, bölgede yer alan firmaların oluşturduğu takımların şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdiği turnuvaların bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek. 16 takımın sahaya çıkacağı Denizli OSB Süper Ligi öncesinde, Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda teknik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ile takım yetkilileri katıldı.

Denizli OSB Futbol Süper Ligi müsabakaları için kura çekimi de gerçekleştirildi. Tüm takımların birbirleri ile maç yaptığı turnuvada bu sene sıralamada ilk 10'da yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele edecekler. Takım sayısının fazla olması ve ligden kopuşları engellemek amacıyla alınan kararla birlikte; turnuvayı birinci ve ikinci sırada bitiren takımlar finalist olacaklar ve rakiplerini bekleyecekler. Sıralamadaki 8 takım ise çapraz eşleme ile maç yapacak. Kazananlar takımlar şampiyon olma rüyasına bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Aynı zamanda Denizli OSB Süper Lig kupası için karşılaşma tarihi belli oldu. Kupa maçı 16 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacak. Süper Lig Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Lig maçları da oynanmaya başlayacak.

"Bu sezon 20'ncisini düzenleyeceğimiz turnuvanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Turnuvalara yoğun katılım gösteren firmalara ve oyunculara teşekkür ettiğini belirten Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, "Yönetim Kurulumuzun desteğiyle, Bölgemizde yer alan firmalardaki çalışanlar arasında birlik ve beraberliği arttırmak, firmalar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu daha da yükseltmek amacıyla başlattığımız Denizli OSB Ligimizin bu sezon 20'ncisini düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sporun her alanını önemsiyor, bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulumuzca önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Turnuvamıza dair tüm hazırlıklar tamamlandı. Denizli OSB Müdürlüğü Spor Tesisleri'nde oynanacak olan müsabakalarımızda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemler görev alacak. Müsabakalarda yer alan futbolcuların karşılaşmalarda yaşayabileceği sakatlanma, yaralanma vb. rahatsızlıklara karşı Sağlık İl Müdürlüğü'nden gelen sağlıkçılarımız anında müdahale edebilmek için tesiste hazır bulunacaklar. Turnuvamızda yer alan takımlarımıza ve sporcularımıza yeni sezonunun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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