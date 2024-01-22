 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Kupası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin, Alanya'da düzenlenen Bisiklet Türkiye Kupası 1. etap sezon açılış yarışlarında genç kadınlar ve kriteryum yarışlarında altın madalya kazandı. Ertekin, Türkiye Kupası yarışında 73 km'lik parkuru 2:02:08 dereceyle koştu ve kriteryum yarışlarında ise 18 km'lik parkuru 29:54 dereceyle şampiyon tamamladı.

Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Kupası\'nda Altın Madalya Kazandı
22.01.2024 - 16:59,
Abone Ol

Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin, 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleşen Bisiklet Türkiye Kupası 1. etap sezon açılış yarışlarında genç kadınlar ve kriteryum yarışlarında altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı. 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan organizasyona 215 sporcu katıldı. Yarışlarda Denizli'yi temsil eden Denizli Bisiklet takımından Buse Ertekin, Türkiye Kupası Genç kadınlar kategorisine ve Pazar günü yapılan kriteryum yarışlarına adeta damga vurdu. Formunun zirvesinde yer alan genç sporcu, Türkiye Kupası yarışında 73 km'lik parkuru 2: 02: 08 dereceyle koştu. Buse Ertekin kriteryum yarışlarında ise 18 km'lik parkuru 29: 54 dereceyle şampiyon tamamlamayı başardı.

Genç sporcuyu ve Antrenörü Ali Aktaş'ı kutlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, disiplinli ve gayretli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek, Milli sporcuya başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Türkiye, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Kupası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Kupası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement