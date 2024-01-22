Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin Türkiye Kupası\'nda Altın Madalya Kazandı

Denizlili Milli Sporcu Buse Ertekin, 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleşen Bisiklet Türkiye Kupası 1. etap sezon açılış yarışlarında genç kadınlar ve kriteryum yarışlarında altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı. 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan organizasyona 215 sporcu katıldı. Yarışlarda Denizli'yi temsil eden Denizli Bisiklet takımından Buse Ertekin, Türkiye Kupası Genç kadınlar kategorisine ve Pazar günü yapılan kriteryum yarışlarına adeta damga vurdu. Formunun zirvesinde yer alan genç sporcu, Türkiye Kupası yarışında 73 km'lik parkuru 2: 02: 08 dereceyle koştu. Buse Ertekin kriteryum yarışlarında ise 18 km'lik parkuru 29: 54 dereceyle şampiyon tamamlamayı başardı.

Genç sporcuyu ve Antrenörü Ali Aktaş'ı kutlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, disiplinli ve gayretli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek, Milli sporcuya başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ