Belediye Derincespor, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Belediye Derincespor, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

Belediye Derincespor, Denizlispor\'u 2-1 mağlup etti

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 38. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, matematiksel olarak ligden düşen Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

04.05.2024 18:44  Güncelleme: 18:48
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 38. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, matematiksel olarak ligden düşen Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta sezonun son maçına çıkan Belediye Derincespor, matematiksel olarak geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmasının ardından, Etimesgut- İnegölspor maçının bitmesini bekledi. Ankara oynanan mücadelenin 1-1 berabere bitmesi sonrası Kocaeli ekibi sahanın ortasında ligde kalmanın sevincini yaşadı.

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Denizcan Şahin, Eren Öksüzler

Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Fatih Cerlek (Erdi Can Şehit dk.60), Murat Arda Ayhan (Ünal Emre Durmuşhan dk. 82), Berat Ali Genç (Yusuf Balcı dk.90+3), Tarık Mayhoş, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 60), Melik Derin

Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Emirhan Kaşçıoğlu (Ahmet Tekin dk. 46), Alihan Kalkan (Mehmet Ali Ulaman dk.68), Samet Emre Gündüz (Mehmet Eren Sıngın dk. 61), Oktay Kısaoğlu (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 82), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Emir Toprak Dinç, Alaattin Öner, Mustafa Kaçan (Yusuf Emre İnanır dk .61)

Goller: Melik Derin (dk. 45+1), Berat Ali Genç (dk. 89) (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (dk. 32) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Berat Ali Genç (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (Denizlispor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Derincespor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Derincespor, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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