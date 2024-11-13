Denizlispor'a Ali Yalçın Geldi - Son Dakika
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Denizlispor'a Ali Yalçın Geldi

Denizlispor\'a Ali Yalçın Geldi

Zor günler geçiren Denizlispor, Ali Yalçın ile anlaşarak takımı toparlamayı hedefliyor.

13.11.2024 15:30
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor, yönetimin takımı tanıyan ve daha önce de kritik dönemlerde başarı elde eden Ali Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda altyapının başına ise Şükrü Akar ile el sıkışıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor, geçtiğimiz günlerde 7-0'lık bir mağlubiyet yaşadıktan sonra takımda teknik direktör değişikliğini kaçınılmaz hale getirdi. Yönetim; takımı tanıyan ve daha önce de kritik dönemlerde başarı elde eden Ali Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza töreni Futbol Şubeden Sorumlu As Başkan Özkan Dibekoğlu ve Kazım Zoroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Aynı zamanda altyapının başına ise Şükrü Akar getirildi.

2016-2017 sezonunda Denizlispor'u 1. Lig'de son 6 haftada devralan Ali Yalçın, o dönemde de takımı düşme hattından çıkararak ligde kalmasını sağlamıştı. Yönetim, Yalçın'ın kulübü yakından tanımasının, mevcut kadroyla hızlı bir uyum sağlamasına yardımcı olacağını düşünülüyor. Anlaşmanın ardından takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Yalçın, oyuncularla birebir iletişim kurarak moral verdi. Takımda bir an önce toparlanma sürecine girmeyi hedefleyen Yalçın, sezonun geri kalanında Denizlispor'un düşme hattından uzaklaşması için mücadele edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'a Ali Yalçın Geldi - Son Dakika

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