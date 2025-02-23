Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Eski Yönetimi Sert Bir Dille Eleştirdi - Son Dakika
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Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Eski Yönetimi Sert Bir Dille Eleştirdi

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Eski Yönetimi Sert Bir Dille Eleştirdi

Denizlispor'un Başkanı Erhan Ergil, eski yönetimi kulübün menfaatlerine aykırı hareket etmekle suçlayarak, 6 puanın silinmesine neden olan hatalardan ve kayıtsız harcamalardan bahsetti. Ayrıca doğalgaz kesintisi gibi güncel sorunlara da değindi.

23.02.2025 13:33  Güncelleme: 13:36
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Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kendisinden önceki yönetime ateş püskürdü. Eski yönetimin kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdüğünü ancak Denizlispor'un göz göre göre 6 puanın silinmesine neden olduklarını açıkladı. Başkan Ergil, paralel yapı olarak adlandırdığı eski yönetimin eski futbolcularından Tiago Lopes'in borcunu ödemek yerine ses sistemi ve soğuk hava deposu gibi harcamalar yaptığını belirtti.

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Güncel sorunların başında doğalgaz kesintisinin olduğunu belirten Başkan Ergil, doğalgaz kesintisiyle ilgili olarak sonuç alamadıklarını, beklemede olduklarını ifade etti. Yönetimi ile birlikte ellerinden gelen tüm imkanları kullanmalarına rağmen sosyal medya üzerinden kendilerine parasız ve fakir benzetilmesi yapıldığını kaydeden Başkan Ergil, "Özellikle gaz konusunda sonra 'Parasız başkan, parasız yönetim' şeklinde olumsuz eleştiriler gelmeye başladı. Bu fakir başkan ve yönetim 5 milyon lira para harcadı ve 2-3 milyon senedin altına imza attı. Para üzerinden bize gelen zenginler bu fakirlerin yaptıklarının 1-2 katını yapsın. İcraat görmek istiyoruz. Mehmet Uğur Tatar gittiğinde 'Yönetim beni yedi' şeklinde bizi işaret etti. Hayır, kendisi gidecekti. Biz kulübe sahip çıktık. Tatar başkanın seçilmesinin ardından biz kulübe geldiğimizde tanımadığımız adamlar vardı. Tesislerde aşağılarda paralel bir yönetim vardı. Artık net konuşacağım. Aşağısı, eski yönetim. Burada paralel bir yönetim var. İlk 15-20 gün diplomasi yaptık. İlk başlangıçta futbolcularla da sorun yaşadık. Toplantıda kapıyı çarpıp gideni dahi oldu. Şu an hiçbir sıkıntımız yok ama bana bu tavrı yapan futbolcuyu aşağıda, eski yönetimin yanında buluyorum. Bir şekilde futbolcunun, personelin üzerinde bir gölge var" dedi.

"Belediye ve Valiliğe kulüp anahtarlarını bırakan eski yönetim tesislerden çıkmıyor"

Eski yönetimin Denizlispor A.Ş.'ye ait hisselerin yüzde 49'unu topladığını ifade eden Başkan Ergil, "Bizim kaynağımız bir yere kadar. Bu şehirden destek almamız lazım. Bunun en baştaki yolu Belediye, Valilik ve iş adamlarıdır. Hepsiyle görüştüğümde bana söylenen 'siz A.Ş. sorununuzu çözmeden', bu genel ifade olduğu için kullanıyorum 'Siz mafyayı buradan göndermeden bu şehir size 1 lira destek vermez' dendi. Şu ana kadar kimse bize 1 lira destek vermedi. Defalarca kendileri ile görüştüm. 'Bu kulübün önünü açın, gidin buradan' diyorum. 'Yok biz buradayız, biz Denizlispor'un sahibiyiz, emanetçiyiz' dediler. Bende en son 'Madem bu kadar seviyorsunuz neden bıraktınız başkanlığı, kulübün anahtarlarını neden attınız?' diye sordum" şeklinde konuştu.

Eski yönetim Tiago Lopes'in borcu yerine ses sistemi ve soğuk hava deposu almış

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil eski yönetim ile yaptıkları son görüşmede kulüpten ayrılmaları gerektiğini ifade ettiğini ancak kendilerinin ise 'Gideriz ama doğalgazın kesilirse karışmayız' şeklinde söylemleri olduğunu ileri sürdü. Ayrıca alacaklarına karşılık kulübe icra gönderen bir antrenörün icradan bir gün önce eski başkan ile bir mekanda görüldüğünü ifade eden Başkan Ergil, altyapının ise başarılı olduğunu ancak özerkliğini ilan ettiğini, kendilerine göre oyuncu transferleri gerçekleştirdiklerini ancak ücretlerinin ise antrenörün banka hesabına gittiğini ifade etti.

Eski yönetimin alakasız harcamaları nedeniyle Denizlispor'un 6 puanının silindiğini belirten Başkan Ergil duruma isyan ederek, "Bizim 6 puanımız Tiago Lopes dosyası yüzünden silindi. 40 bin avro, tamam para yok diye ödeyemedik. 12.11.2024 tarihli Tiago Lopes'in dosyası. Ama aynı tarihte başka şeylerde olmuş. Para olmasa anlarız da, inşaat, gübre ilaçlama 420 bin liraya satın alıyoruz. Toplam 360 bin liralık kablo alıyor Denizlispor, Tiago Lopes'in borcunu ödemek yerine. Ses sistemi 350 bin lira. En önemlisi soğuk hava deposu. Buzdolabı alıyoruz. Ne olduğunu bende bilmiyorum. Burada diyorlar, dağın başında diyorlar. 580 bin lira. Denizlispor'un o gün soğuk hava deposuna çok ihtiyacı vardı. Kasap mıyız? Bu para Tiago Lopes'in alacağını geçiyor. Denizlispor'un 6 puanı bu saçma sapan harcamalar yüzünden silindi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Eski Yönetimi Sert Bir Dille Eleştirdi - Son Dakika

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