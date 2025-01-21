Denizlispor Cavidil Play-Off Öncesi Galip - Son Dakika
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Denizlispor Cavidil Play-Off Öncesi Galip

Denizlispor Cavidil Play-Off Öncesi Galip

Denizlispor Cavidil, Arkas Spor'u 3-1 yenerek play-off'a moralli girdi. 1. lige çıkma hedefinde.

21.01.2025 11:00
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Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, play-of öncesi son kez taraflarının karşısına çıktı. Taraftarının desteği ile rakibi Arkas Spor'u 3-1 yenmeyi başardı. İlk yola çıktıklarında hedefinin 1. lige çıkmak olduğunu ve başaracaklarını dile getiren Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı, "İlk yola çıktığımızda hedefimiz 1. Llge çıkmaktı ve inşallah bu işi Eskişehir'de bitireceğiz. Bununla birlikte Denizli tarihinde bir ilki başarmış olacağız" dedi.

Denizlili sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Denizlispor Cavidil ilk seti 25-23 kazandı, daha sonraki seti 26-24 kazandı, 3. seti Arkas Spor 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Daha sonrasında 4. sette ise 25-23 galip gelerek, maçı 3-1 kazandı ve son kez taraflarının karşısında oynayan Denizlispor Cavidil müsabakadan mutlu ayrılan taraf oldu.

Ali Atıcı: "İlk yola çıktığımızda hedefimiz 1. lige çıkmaktı ve inşallah bu işi Eskişehir'de bitireceğiz"

Denizli tarihinde bir ilki başarmak için yola çıktıklarını ve Eskişehir'den mutlu bir şekilde dönme hedeflerinin olduğunu dile getiren Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı, "Play-Of'u zaten garantilemiştik bugünde burada seyircilerimizin önünde kazandık. Eskişehir'deki müsabakalarımızı hazırlanacağız. İlk yola çıktığımızda hedefimiz 1. Lige çıkmaktı ve inşallah bu işi Eskişehir'de bitireceğiz. Bununla birlikte Denizli tarihinde bir ilki başarmış olacağız" dedi.

Sedat Zahran: "Denizli voleybolunda bir tarih yazarak 1. lige mutlaka çıkacağız"

Desteklemeye gelen taraflara teşekkürlerini ilettiğini belirten ve destekleyenlere gururlandırmak için Eskişehir'de oynanacak olan play-of'ları başarı ile geçeceklerini belirten Denizlispor Cavidil antrenörü Sedat Zahran, "Öncelikle bizleri desteklemeye gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evimizdeki son maçtı. Bizler için çok değerliydi. Çünkü biz artık 2. ligden, 1. lige çıkmak istiyoruz. Play-off müsabakaları için Eskişehir'e gidiyoruz. Bizler için zor bir müsabaka olacağını biliyorduk fakat oyunu biraz rölanti tutmak zorundaydım. Çünkü Play-off düşünüyoruz. Ama kazanmasını bildik. İnşallah 1. lige çıkarak taçlandırmak istiyoruz. Eksik olduğumuz bölgeler var. Oralara takviyelerde bulunacağız. Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz. Çalışmaları çoktan başladık. Biz başarmak istiyoruz ve başaracağız. Bizlere inanan çok fazla insan var ve bu inananlara gururlandırmak istiyoruz. Denizli voleybolunda bir tarih yazarak 1. lige mutlaka çıkacağız" diye konuştu.

Murat Tokgöz: "Play-off öncesinde taraflarımızın karşısında güzel bir maç ve galibiyet oldu"

Taraftara güzel bir oyun izletmek istediklerini belirten ve hedefleri olan 1. lige çıkacağını inandıklarını dile getiren sporcu Murat Tokgöz, "Seyircimiz önünde son maçımızdı. Bundan sonra İzmir'e deplasmana gittikten sonrasında ise Eskişehir'e play-of'lara gideceğiz. Bu maç bizim için bir antrenman maçı gibiydi. Seyircimizi de güzel bir maç izletmek istedik. Play-off öncesinde güzel bir maç ve galibiyet oldu. Orada daha zor rakipler bizleri bekliyor. İnşallah Eskişehir'de başaracağız. Takımımız şuanda iyi ve moralimiz çok yerinde. Hedefimiz olan 1. lige çıkacağımızı da inanıyorum. Hedefimizi ulaşacağımızı inanıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Cavidil Play-Off Öncesi Galip - Son Dakika

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