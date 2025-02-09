Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı Finali Garantiledi - Son Dakika
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Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı Finali Garantiledi

Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı Finali Garantiledi

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Eskişehir'deki play-off yarı finalinde Pema Koleji'ni 3-2 yenerek finale yükseldi. 1. Lig hedefi doğrultusunda büyük bir başarı elde eden takım, son maçında Düzce Belediye Spor Akademisi ile karşılaşacak.

09.02.2025 10:09  Güncelleme: 10:11
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Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, 1. Lig hedefiyle gittiği Eskişehir'deki play-off yarı final etabında oynadığı ikinci maçını da kazanarak finali garantiledi.

TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından gruplarda 1. ve 2. sırada yer alan 8 takım final etabına yükselecek.

Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı TVF Erkekler 2. Lig'i yarı final etabında ter döken Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Tuşba Gençlik Merkezini 3-0'lık net bir skorla mağlup etmesinin ardından ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Yarı Final B Grubunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Salonunda karşılaştığı Pema Koleji 3 – 2 mağlup ederek finali garantiledi.

Baştan sona büyük bir heyecana sahne olan maçın ilk 2 seti 25-22 ve 26-24'lük skorlarla Pema Kolejinin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta 2-0 geriye düşen Denizlispor Cavidil, diğer setlerde rakibine üstünlük sağladı. Son 3 seti 21-25, 23-25 ve 15-17'lik skorlarla kazanan Denizlispor Cavidil, 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Play-off yarı final etabında 2'de 2 yaparak büyük bir başarıya imza atan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, yarı finallerin üçüncü ve son karşılaşmasında aynı salonda Düzce Belediye Spor Akademisi ile mücadele edecek.

Yarı finalde oynadığı 2 maçı da kazanarak finali garantileyen oyuncular ve teknik ekibini teknik ekibini tebrik eden Denizlispor Cavidil Asbaşkanı Ali Atıcı, "Çok iyi hazırlandığımız yarıl finallerde 2'de 2 yaparak finali garantiledik. Son maçımızdan da galibiyetle ayrılıp, Denizli'ye namağlup dönmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı şehrimizde yaptıktan sonra yine Eskişehir'de yapılacak olan finallere döneceğiz. Başarılı oyunumuzu sürdürerek, Denizli tarihinde bir ilki yaşatıp, 1. Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı Finali Garantiledi - Son Dakika

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