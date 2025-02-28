Denizlispor'da Aranan Şahıs İhbar Edildi - Son Dakika
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Denizlispor'da Aranan Şahıs İhbar Edildi

Denizlispor\'da Aranan Şahıs İhbar Edildi

Başkan Erhan Ergil, tesislerde aranan bir şahsı polise ihbar etti, ancak şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

28.02.2025 15:46
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Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp tesislerinde tanımadığı halde kalan şahsın aranma kaydı olduğunu öğrenerek ihbar ettiğini ancak polise ihbar edildiğini öğrenen şahsın kaçtığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ergil, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde aranması bulunan bir şahsın saklandığını ve bu durumu öğrenir öğrenmez ihbarda bulunduğunu belirtti. Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, "Denizlispor tesislerinde personel ve futbolcu olmayan ve aranması olduğu iddia edilen bir kişinin kaldığını öğrendim. Kapıda polis bekliyor ama benim üst katımda iddialara göre aranması olan bir kişinin olduğunu öğrendim. Adamlar her yere sızmış, biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bunu öğrenir öğrenmez polis birimlerine haber verdim. Şehir dışında olduğum için personellere bilgi verdim. Bu hemen duyulmuş ve şahıs kaçmış. Denizli halkına söz veriyorum. Direne bildiğim kadar direneceğim, burayı temizleyeceğim" dedi.

Başkan Ergil, kulüpte yaşanan yolsuzluklarla mücadele edeceğini de vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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