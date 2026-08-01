Denizlispor'da Hadi Sacko Sürprizi - Son Dakika
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Denizlispor'da Hadi Sacko Sürprizi

Denizlispor\'da Hadi Sacko Sürprizi
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Malili futbolcu Sacko, alacaklarını Denizli İdmanyurdu'ndan tahsil etmek için başvuru yaptı.

EGE'nin en köklü futbol kulüplerinden Denizlispor, borçları yüzünden yıllardır süren transfer yasakları ve aldığı puan silme cezalarıyla 2021'de Süper Lig'den başlayıp 5 sene içinde Denizli Süper Amatör Lig'e düşerken, takımda forma giyen eski yabancılardan Hadi Sacko'dan sürpriz başvuru geldi. Denizlispor'un son kez Süper Lig'de yer aldığı 2019-2021 yılları arasında takımda forma giyerek faizleri hariç 412 bin Euro alacağı nedeniyle diğer birçok yabancı gibi FIFA kanalıyla kulüple davalık olan Malili oyuncu Sacko'nun alacaklarını kentin 3'üncü Lig'deki temsilcisi Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü'nden tahsil etmeye çalıştığı öğrenildi.

Sacko'nun avukatının oyuncunun alacağını Denizlispor'la aynı stadı kullanan, yeni sezon öncesi antrenmanlarını da aynı tesiste yapmaya başlayan Denizli İdmanyurdu'ndan tahsil etmek için FIFA ve TFF'ye başvurduğu ortaya çıktı. Oyuncunun vekili, Denizli İdmanyurdu'nun Denizlispor'un aynı şehir, stat ve tesisi kullanan sportif devamı olduğunu iddia etti. Denizli İdmanyurdu'nun yönetim ve sportif anlamda Denizlispor'la organik bağı bulunmazken, kentteki yeşil-siyahlı taraftarlar da bu kulübün tesisleri kullanmasına tepki göstermişti. İki kulübün farklı yönetimleri bulunuyor.

BUCASPOR 1928 CEZA ALMIŞTI

Daha önce İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, Bucaspor'un devamı olduğu gerekçesiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kulübün eski yabancı futbolcularına olan borçlarından sorumlu tutulmuştu. Yönetimi, renkleri, stadı, tesisi, logosu Bucaspor'la aynı olup Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alarak takımı Buca'ya taşıyan Bucaspor 1928, aldığı ceza nedeniyle senelerdir transfer yapamadı. Denizli Süper Amatör Lig'de de zorlu günler yaşayan, 700 milyon TL borcu olduğu açıklanan Denizlispor'un takıma daha önce de puan silme cezası getiren eski yabancılardan Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden yine 6 puanı silinirken, kadrodaki altyapı oyuncularının birçoğu da ayrıldı.

Kaynak: DHA

Denizlispor, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Hadi Sacko Sürprizi - Son Dakika

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