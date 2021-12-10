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Denizlispor'da Onazi gitti - Son Dakika

Denizlispor'da Onazi gitti

10.12.2021 10:48
Denizlispor'da Onazi gitti

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile yollar resmen ayrıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile yollar resmen ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, prdofesyonel oyuncumuz Ogenyi Onazi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Profesyonel futbol şubesi ve teknik ekibimiz yaptığı değerlendirme sonucunda Onazi ile yolları ayırma kararı vermiştir. Oyuncu kulübümüzden alacaklı olduğu tüm alacaklarını silmiş ve karşılıklı fesih evrakını imzalayarak serbest kalmıştır. Onazi'ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Denizlispor'da 2019-2020'un ikinci yarısında da forma giyen Nijerlayı futbolcu, bu sezon başında yeniden Ege ekibiyle sözleşme imzaladı. Denizlispor'la 11 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha 408 dakika sahada kaldı.


Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Onazi gitti - Son Dakika Spor


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