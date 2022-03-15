Denizlispor, düşme hattından uzaklaşmak istiyor - Son Dakika
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Denizlispor, düşme hattından uzaklaşmak istiyor

15.03.2022 12:41
Denizlispor, düşme hattından uzaklaşmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Denizlispor'un ligde kalması ve marka değerinin devam etmesinin çok önemli olduğunu, iç sahada oynayacakları 5 maçı kazanarak bu hedefe ulaşmak istediklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Denizlispor'un ligde kalması ve marka değerinin devam etmesinin çok önemli olduğunu, iç sahada oynayacakları 5 maçı kazanarak bu hedefe ulaşmak istediklerini belirtti.

Yeşil-siyahlı oyuncular, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçının hazırlıklarına teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakkal, takımın performansından memnun olduğunu, bunun sonuçlara yansımasını beklediklerini belirtti.

Ligdeki 9 maçın 5'ini evlerinde oynayacaklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Sahamızdaki 5 maça talibiz. 30 puana geldik. Bunları kazanmamız önemli. 'Biz kazanalım da rakiplerimiz ne yaparsa yapsın' diyorum. İçeride 2 tane final maçımız var. Takımda iyi bir hava oluştu. Bunu camia ve şehir olarak desteklemek gerekiyor. Taraftar üzerine düşeni yapmaya başladı. Seyirciyle bu takımın daha farklı oynayacağını biliyorum. Artık eşik atlama maçlarımız başlıyor. Denizlispor'un ligde kalması ve marka değerinin devam etmesi çok önemli. Biz her maça talip olmak zorundayız. Geldiğimiz noktada bundan başka şıkkımız yok zaten. Ama bu takım bunu yapabilecek düzeye gelmek üzere. İnşallah hedeflediğimiz planlar tutar ve hep beraber mutlu bir sene ve sonla bitiririz diye düşünüyoruz."

Çıkışı sürdürme hedefi

Futbolculardan Asım Hamzaçebi, takımın hedefinin her zaman galibiyet olduğunu, Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini ifade etti.

Bünyamin Balat ise takım olarak iyi bir seviyeye geldiklerini belirterek bu çıkışı sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Sakatlık sonrası tedavi süreci devam eden Okan Derici de teknik direktör Bakkal ile takımın inanılmaz bir ivme yakaladığını, takımı hak ettiği yerlere taşımak istediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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