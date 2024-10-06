Denizlispor İlk Yenilgisini Aldı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Denizlispor'un galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Sezona evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenerek başlayan yeşil-siyahlılar, daha sonra Bursa Nilüfer FSK (D), Polatlı 1926 ve Erciyes 38 FSK (D) berabere kalıp, son olarak Tepecikspor'a boyun eğdi. Oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Denizlispor, önümüzdeki hafta Ağrı 1970 deplasmanında çıkış arayacak.