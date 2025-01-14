Denizlispor'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar'dan Açıklamalar - Son Dakika
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Denizlispor'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar'dan Açıklamalar

Denizlispor\'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar\'dan Açıklamalar

Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uğur Tatar, kulübü hak ettiği yerlere taşımak için çalışacaklarını belirtti. Taraftarların desteğinin önemine vurgu yapan Tatar, başarıya giden yolda azimle çalışacaklarını ifade etti.

14.01.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da 10 Ocak'ta düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlığı devralan Mehmet Uğur Tatar açıklama yaptı. Yeşil-siyahlılarda kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde göreve gelen Tatar, "Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi. Tatar, "Denizlispor Kulübü Başkanı olarak bu onurlu görevi üstlenmiş bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu önemli sorumluluğu şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle üstlenirken bizlere duyulan güven için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tatar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Taraftarlarımızın desteği ve camiamızın inancı, bu yolda en büyük güç kaynağımız olacaktır. Denizlispor'umuzun geleceği için hep birlikte çalışacağımıza ve başarılarla dolu bir yolculuk yaşayacağımıza inanıyor ve sizlere başarıya giden yolda gece gündüz demeden dürüstlük içerisinde azimle inançla yılmadan çalışma sözü veriyorum. Bu bir Mehmet Uğur Tatar sözüdür. Hizmet yolumuz Denizli'miz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Öte yandan Denizli temsilcisinde futbol strateji direktörlüğü görevine Nesim Argun getirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar'dan Açıklamalar - Son Dakika

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