Denizlispor\'un Yeni Başkanı Süleyman Urkay

DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Süleyman Urkay seçildi. Urkay, bu sonuçla kulübe 3. kez başkan oldu.

Kulüp tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'da aylardır devam eden belirsizlik sona erdi. Yeşil-siyahlılarda geçtiğimiz hafta çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen ve çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa eski başkanlardan Süleyman Urkay seçildi.

Seçime tek aday olarak giren ve başkanlığa seçilen Urkay, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılarda geminin dümenine geçti. Urkay daha önce 2012-2013 sezonunda ve 2016-2017 sezonlarında iki dönem başkanlık yapmıştı. - DENİZLİ