Volkan Demirel'in yeni adresi neresi oluyor? İşte yeni kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketten en yoğun şekilde etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Hatay'da deprem bölgesinde verdiği mücadeleyle kalpleri fetheden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in hangi takım ile anlaşacağı merak ediliyordu.
Ümit Milli Takım ve Kasımpaşa ile anılan 41 yaşındaki Demirel, bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyor. Genç hoca, önümüzdeki sezon teklifleri değerlendirmeye alacak.
Hatayspor'da bazı kulüp personelleri, Sportif Direktör Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu depremde yaşamını yitirmişti. Mesai arkadaşlarını kaybeden Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acım hiç bitmeyecek" açıklamasını yapmıştı.
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