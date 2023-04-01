Volkan Demirel'in yeni adresi neresi oluyor? İşte yeni kararı - Son Dakika
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Volkan Demirel'in yeni adresi neresi oluyor? İşte yeni kararı

01.04.2023 17:39

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekildiğini açıklayan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in adı Kasımpaşa ve Ümit Milli Takım ile anılmıştı. 41 yaşındaki teknik direktör, bu sezon için hiçbir takımı çalıştırmama kararı aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketten en yoğun şekilde etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Hatay'da deprem bölgesinde verdiği mücadeleyle kalpleri fetheden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in hangi takım ile anlaşacağı merak ediliyordu.

GÖREV ALMAYACAK

Ümit Milli Takım ve Kasımpaşa ile anılan 41 yaşındaki Demirel, bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyor. Genç hoca, önümüzdeki sezon teklifleri değerlendirmeye alacak.

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"ACIMIN TARİFİ YOK"

Hatayspor'da bazı kulüp personelleri, Sportif Direktör Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu depremde yaşamını yitirmişti. Mesai arkadaşlarını kaybeden Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acım hiç bitmeyecek" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Spor Volkan Demirel'in yeni adresi neresi oluyor? İşte yeni kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel'in yeni adresi neresi oluyor? İşte yeni kararı - Son Dakika
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