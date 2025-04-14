DEPSAŞ Enerji'nin Bilek Güreşi Başarısı - Son Dakika
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Spor

DEPSAŞ Enerji'nin Bilek Güreşi Başarısı

DEPSAŞ Enerji\'nin Bilek Güreşi Başarısı

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 29 madalya kazanarak şampiyon oldu.

14.04.2025 11:58
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DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 17 altın, 9 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu. Kadın sporculardan oluşan takım, Türkiye şampiyonu olurken engelli sporcular ise takım halinde üçüncülüğü elde etti. 11 sporcu milli takıma seçilerek DEPSAŞ Enerji'nin Türk sporuna katkısını taçlandırdı. Kulüp Başkanı Murat Karagüzel, başarının bireysel yeteneklerin yanı sıra kurumsal vizyonun da bir ürünü olduğunu vurguladı.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları toplam 29 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Farklı yaş ve klasmanlarda mücadele eden sporcular, 17 altın, 9 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Bu üstün performans sayesinde 11 sporcu Milli Takım kadrosuna seçilmeye hak kazandı.

Kadın sporculardan takım halinde Türkiye şampiyonluğu

Şampiyonada kadın sporcuların gösterdiği performans dikkat çekiciydi. Büyük bayanlar kategorisinde Hilal Yıldız, hem sağ hem sol kolda altın madalya kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Aynı kategoride mücadele eden Gülendam Sarıbal da her iki kolda Türkiye şampiyonu olurken, Nisanur Camadan sağ kolda birinciliği elde etti. Saadet Akkulak ise sağ kolda kazandığı altın madalya ile kürsüde yer aldı. Bu bireysel başarıların neticesinde DEPSAŞ Enerji kadın takımı, büyük bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu unvanını aldı.

Engelliler kategorisinde takım halinde üçüncülük

Erkeklerde ise sol kolda şampiyon olan Deniz Köşgeroğlu, sağ kolda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Engelliler kategorisinde DEPSAŞ Enerji'yi temsil eden sporcular da dikkat çeken bir performans sergiledi. 90 kiloda Murat Çırık sağ ve sol kolda birinciliği elde ederken, engelliler ayakta +90 kiloda yarışan Olcay Avşar da her iki kolda şampiyon oldu. 100 kilo oturarak kategorisinde Gökhan Seven, sol kolda altın madalya kazanırken sağ kolda ikinciliği alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla DEPSAŞ Enerji, engelliler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncülüğüne layık görüldü.

"Kurumsal kararlılık ve vizyonun eseri"

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, sporcuların elde ettiği başarının sadece bireysel çabaların değil, aynı zamanda kurumsal kararlılık ve vizyonun da eseri olduğunu vurguladı. Karagüzel, "Bu başarı hem kulübümüzün disiplinli yaklaşımının hem de gençlerimize duyduğumuz güvenin karşılığıdır. Sporcularımızla, onları hazırlayan antrenörlerimizle gurur duyuyoruz. DEPSAŞ Enerji olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destek artarak sürecek" dedi.

Milli takım yolculuğu başladı

Geleceğin şampiyonlarını da unutmayan DEPSAŞ Enerji, genç kategorilerde de önemli başarılara imza attı. 23 yaş altı 55 kilo kategorisinde Tolga Ayna sol kolda birinci olarak altın madalya kazandı. U18 55 kilo klasmanında yarışan Selim Çünkioğlu ise hem sağ hem de sol kolda Türkiye ikincisi olarak iki gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı. Türkiye ve faaliyet gösterdiği bölgelerde spora verdiği destekle öne çıkan DEPSAŞ Enerji, sporcularının elde ettiği başarılarla bu alandaki katkısını bir kez daha ortaya koydu. Toplamda 17 altın, 9 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan sporcular, milli takım kadrolarına girerek DEPSAŞ Enerji'nin Türkiye sporuna sunduğu katkıyı bir kez daha kanıtladı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor DEPSAŞ Enerji'nin Bilek Güreşi Başarısı - Son Dakika

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