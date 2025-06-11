DEPSAŞ Enerji Tarihi Başarı Elde Etti

Romanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında milli takım formasıyla ülkemizi temsil eden DEPSAŞ Enerji sporcuları, 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, engelli bireylerin sportif gelişimine katkı sunmak ve uluslararası başarılar elde etmelerine imkan tanımak amacıyla destek verdiği sporcularıyla Avrupa arenasında önemli bir başarıya imza attı. Romanya'nın Cluj kentinde 6 Haziran'da başlayan ve 34 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında milli formayla mücadele eden DEPSAŞ Enerji sporcuları, toplamda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak göğüs kabarttı. Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular, aynı zamanda eylül ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

DEPSAŞ Enerji'nin zirvedeki bilekleri

Milli takımda yer alan DEPSAŞ Enerji sporcularından Nisa Camadan 23 Yaş Altı sol kolda, Saadet Akbulak ise sol kolda rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuvanın en başarılı isimlerinden Hilal Yıldız ise 23 Yaş Altı kategorisinde hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak duble şampiyonluk yaşadı. Yıldız ayrıca Büyükler kategorisinde bir gümüş madalya daha kazanırken Gökhan Seven, 100 kilogramda hem sağ hem de sol kolda Avrupa ikincisi oldu. Saadet Akbulak sağ kolda, Tolga Aytan ise 23 Yaş Altı kategorisinde Avrupa ikinciliği elde etti. Nisa Camadan da şampiyonluğuna ek olarak sağ koldaki performansıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyalar ise Okay Avşar, Murat Cırık ve Gülendam Sarıbal'dan geldi. Engelli Büyükler kategorisinde yarışan Okay Avşar hem sağ hem de sol kolda, Murat Cırık ise sol kolda Avrupa üçüncüsü oldu. Büyük Bayanlarda mücadele eden Gülendam Sarıbal da Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, "Milli sporcularımızı, ülkemizi gururlandıran bu başarısından dolayı kutluyorum. Avrupa'da elde ettiğimiz bu dereceler, bilek güreşi branşında geldiğimiz seviyeyi gözler önüne seriyor. Aynı zamanda sporda erişilebilirliği önceleyen bir kulüp olarak, her bireyin yeteneğini sergileyebileceği alanlar oluşturmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sporcularımızla ve onları hazırlayan antrenörlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef Dünya Şampiyonası

Romanya'dan madalyalarla dönen DEPSAŞ Enerji sporcuları için yeni hedef, 10-22 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası. Uluslararası tecrübeleriyle dikkat çeken sporcular, bu dev organizasyonda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. - ŞANLIURFA