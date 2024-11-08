Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbide yarın Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray, ligde çıktığı 5 maçın ikisini kazanırken, üçünden mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Fibabanka ise ligde yaptığı maçların dördünde galip gelirken, birini kaybetti.
Son Dakika › Spor › Derbi Heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş - Son Dakika
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