Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama - Son Dakika
Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

24.03.2026 16:17
Türkiye Futbol Federasyonu, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali ve Türkiye Kupası'ndaki olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama yaptı. TFF, olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin planlanan 12, 13 veya 14 Mayıs tarihinde değil, 5-6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde Tüpraş Stadyumu'nda oynatılacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleşen çeyrek final kura çekiminin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yarı finalde eşleşme ihtimali olmuştu. Kupada yarı final maçlarının 12, 13 veya 14 Mayıs'ta oynanacağı duyurulmuştu.

BEŞİKTAŞ'A UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ENGELİ

UEFA Avrupa Ligi finalinin 20 Mayıs'ta oynanacak olması nedeniyle UEFA'nın stadyumu 1 hafta önceden teslim alarak bakıma sokması bekleniyor. Bu doğrultuda eğer Beşiktaş ve Fenerbahçe, kupada rakiplerini eler ve yarı finale çıkar ise Beşiktaş'ın dev derbiyi kendi sahasında oynayamama ihtimali doğmuştu. Bu ihtimal üzerine TFF harekete geçerek olası bir derbi için yeni bir karar aldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF, bir açıklama yaparak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin planlanan 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde değil, 5-6 veya 7 Mayıs tarihlerinde Tüpraş Stadyumu'nda oynatılacağını açıkladı.

İşte TFF'nin o açıklaması:

''UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.''

Son Dakika Spor Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama - Son Dakika
