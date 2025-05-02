Derbi Öncesi Kadro Değerleri: 15 Milyar TL - Son Dakika
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Derbi Öncesi Kadro Değerleri: 15 Milyar TL

Derbi Öncesi Kadro Değerleri: 15 Milyar TL

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplam kadro değeri 15.4 milyar TL; derbide En-Nesyri öne çıkıyor.

02.05.2025 11:44
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 235 milyon 300 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 117 milyon 900 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL.

Sahanın en değerlisi En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu En-Nesyri, derbide görev alması durumunda 24 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat'ın 20 milyon Euro, Sebastian Szymanski'nin de 17 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta da 18 milyon Euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi Öncesi Kadro Değerleri: 15 Milyar TL - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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