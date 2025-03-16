Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden Sinan Engin, canlı yayında futbolculara sert tepki gösterdi. Engin'in Galatasaray derbisi senaryosu ise dikkat çekti.
Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Sinan Engin "Maçın özeti sadece şu; 'YUH'. Adama 'Yuh' derler biliyor musun! 'Utanın' derler biliyor musun! Zor şartlarda, kısıtlı imkanlarla mücadele eden Konyaspor var! Konyaspor'u ve Recep Uçar'ı, kaleci Deniz Ertaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerin kullandı.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi ile ilgili açıklama yapan Sinan Engin "Sevgili Beşiktaşlı futbolcular.. Maç seçiyorsunuz! Şimdi Galatasaray maçı! Kendinizi affettireceksiniz hesapta! İstediğiniz kadar bir yerlerinizi patlatın; böyle oynadığınız sürece bu Galatasaray, İnönü'de 5'lik yapar!" dedi.
Siyah-beyazlı takımın Galatasaray'a kaybetmesi halinde taraftarın sabrının biteceğini söyleyen Sinan Engin "O taraftar da sizi kaç haftadır boş bıraktı, hiç sesini çıkarmadı! Ole Gunnar Solskjaer de, siz de nasibinizi alırsınız!" yorumunu yaptı.
Sinan Engin, "Beşiktaş'ın son haftalarda boğduğu bir takım var mı? Bugün sinirden... Çok ağır şeyler söyleyeceğim! Ayıp, utanın ya!" sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Derbi senaryosu çok konuşulur! Sinan Engin, canlı yayında çileden çıktı - Son Dakika
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