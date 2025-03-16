Derbi senaryosu çok konuşulur! Sinan Engin, canlı yayında çileden çıktı

Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden Sinan Engin, canlı yayında futbolculara sert tepki gösterdi. Engin'in Galatasaray derbisi senaryosu ise dikkat çekti.

"'YUH' DERLER, 'UTANIN' DERLER"

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Sinan Engin "Maçın özeti sadece şu; 'YUH'. Adama 'Yuh' derler biliyor musun! 'Utanın' derler biliyor musun! Zor şartlarda, kısıtlı imkanlarla mücadele eden Konyaspor var! Konyaspor'u ve Recep Uçar'ı, kaleci Deniz Ertaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerin kullandı.

"GALATASARAY SİZİ 5'LİK YAPAR"

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi ile ilgili açıklama yapan Sinan Engin "Sevgili Beşiktaşlı futbolcular.. Maç seçiyorsunuz! Şimdi Galatasaray maçı! Kendinizi affettireceksiniz hesapta! İstediğiniz kadar bir yerlerinizi patlatın; böyle oynadığınız sürece bu Galatasaray, İnönü'de 5'lik yapar!" dedi.

"SİZ DE SOLSKJAER DE NASİBİNİZİ ALIRSINIZ"

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray'a kaybetmesi halinde taraftarın sabrının biteceğini söyleyen Sinan Engin "O taraftar da sizi kaç haftadır boş bıraktı, hiç sesini çıkarmadı! Ole Gunnar Solskjaer de, siz de nasibinizi alırsınız!" yorumunu yaptı.

"AYIP, UTANIN YA"

Sinan Engin, "Beşiktaş'ın son haftalarda boğduğu bir takım var mı? Bugün sinirden... Çok ağır şeyler söyleyeceğim! Ayıp, utanın ya!" sözlerini sarf etti.