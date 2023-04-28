Derbi tahmini sorulan Mansur Yavaş o takımın koyu taraftarı çıktı! - Son Dakika
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Derbi tahmini sorulan Mansur Yavaş o takımın koyu taraftarı çıktı!

28.04.2023 22:59

Candaş Tolga Işık, canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili tahminini sordu. Yavaş soruyu duyar duymaz, "Beşiktaş yener diyorum. Yener demeyeyim de yensin istiyorum" diyerek cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Sunucu Işık, Mansur Yavaş'a Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynayacak derbiyle ilgili tahminini sordu.

"YENSİN İSTİYORUM"

Başkan Yavaş derbiyle ilgili yöneltilen bu soruya tebessüm ederek, "Beşiktaş yener diyorum. Yensin istiyorum yani, yener demeyeyim" diye cevap verdi.

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"FUTBOLA İLGİLİYİM" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş daha önce verdiği bir röportajda, geçmişte futbol oynadığını, şimdilerde Ankaragücü ve Beşiktaş'ı takip ettiğini ve Beşiktaşlı olduğunu söylemişti.

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Koyu taraftar çıktı! Derbi tahmini sorulan Mansur Yavaş, saniye düşünmeden cevap verdi Koyu taraftar çıktı! Derbi tahmini sorulan Mansur Yavaş, saniye düşünmeden cevap verdi

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Son Dakika Spor Derbi tahmini sorulan Mansur Yavaş o takımın koyu taraftarı çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi tahmini sorulan Mansur Yavaş o takımın koyu taraftarı çıktı! - Son Dakika
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